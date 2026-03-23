“La rubia” Marset declaró que estuvo en el lugar y el momento equivocados

El pasado 13 de marzo fue detenido en el tercer anillo de Santa Cruz de la Sierra, el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (34) en una caso ubicado frente al antiguo Mercado de Abasto. En otro vivienda fue detenida su media hermana Tatiana verónica Marset Alba (22), conocida como La rubia, junto con otros extranjeros. Los últimos estarían involucrados en la seguridad del capturado.

Sebastián Marset fue expulsado a Estados Unidos, donde está privado de libertad desde entonces. En su caso, el miércoles 25 de marzo tendrá una audiencia considerada clave en la que deberá declarar formalmente si se considera culpable o no de conspiración para lavado de activos y narcotráfico. Esto ante el juez William Porter, en la Corte Federal de Alexandria, estado de Viriginia.

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Por otra parte, su hermana Tatiana Marset fue imputada el 16 de marzo por los hechos punibles de organización criminal, asociación delictuosa, tenencia ilícita de armas y almacenamiento de armamento. En atención a los ilícitos que se le atribuyó se dispuso su reclusión en la cárcel de Palmasola, en aislamiento.

Su abogado defensor cuestionó que “La rubia” afronte los mismos cargos que las otras personas detenidas en la misma casa que ella. Consideró además que ella llegó a Bolivia poco antes de ser detenida y que no hay elementos que la vinculen con las actividades de la organización presuntamente liderada por su hermano, según publican medios bolivianos y uruguayos.

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Taniana Marset declaró: “en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado”

El viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Hernán Paredes, manifestó que si bien Tatiana “La rubia” Marset haya negado cualquier tipo de vinculación con las actividades ilícitas de su hermano Sebastián Marset, la joven permanecerá bajo investigación en ese país.

Paredes también refirió que hasta el momento “no existe una solicitud de extradición en su contra. En caso de que se presente, será evaluada por las autoridades judiciales”, de acuerdo con lo que publica el medio boliviano El Deber.

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El viceministro de Régimen Interior también expuso que la joven de 22 años declaró ante la justicia, en el marco de la investigación. Tatiana Marset dijo que hacía 10 años que no veía a su hermano, es decir, desde que ella tenía 12 años; y que se encontraba en Bolivia por cuestiones de turismo pues estaba de vacaciones de la universidad.

Igualmente en el marco de su deposición ante las autoridades judiciales, Tatiana Marset manifestó: “yo estoy ahorita en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado”.

Si bien no se expone aún la fecha en la que Tatiana Marset ingresó a Bolivia y el lugar de acceso, días previos a su detención en ese país ella publicaba contenidos en sus redes sociales, en los cuales se la podía ver en viajes, en un yate, asistiendo a fiestas y actividades recreativas, como un concierto en Sao Paulo (Brasil).

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“La rubia” Marset ostentaba sus lujos

En sus redes sociales “La rubia” Marset mostraba sus destinos y fiestas, tanto a través de imágenes como de filmaciones. En las mismas se podía observar un cierto estilo de vida marcado por el lujo, como los vehículos de alta gama, celebraciones en yates en medio del mar y coinciertos internacionales.

Es así que uno de los los elementos llamativos, vistos en sus publicaciones, es la imagen de una camioneta Mercedes Benz AMG Clase G 63 del año 2025, que estaría valuada en unos US$ 250.000.

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Este mismo vehículo fue incautado durante el operativo que dio con la captura de su hermano Sebastián Marset, el 13 de marzo, el rodado tenía blindaje nivel 7, es decir, el más alto.

Tras su captura, gran porcentaje de los elementos publicados fueron eliminados de las redes sociales. Sin embargo, algunos de ellos continuaron circulando tanto en medios de prensa como en otras plataformas.

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Hermana de Sebastián Marset estuvo enParaguay

En la República del Paraguay existen registros migratorios que dan cuenta de que Tatiana Verónica Marset Alba ingresó a nuestro país el 4 de junio de 2021, es decir, cuando tenía 17 años. El trámite de entrada a suelo nacional lo llevó a cabo en el puesto del Puente Internacional de la Amistad con su pasaporte paraguayo.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes judiciales, su ingreso a Paraguay habría sido con la finalidad de festejar su cumpleaños número 18 y su mayoría de edad, teniendo en cuenta que gran parte de su núcleo familiar y, principalmente, su medio hermano Sebastián Marset junto con su pareja Gianina García Troche con sus hijos, se habían instalado en nuestro país.

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Tatiana Marset estuvo en territorio paraguayo aproximadamente cinco meses, teniendo en cuenta que el 14 de noviembre de 2021 abandonó el país a través del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. En esa ocasión abordó un vuelo con destino a Montevideo, Uruguay, según publica el medio Portal Montevideo.

Desde entonces, se presume, que Tatiana Marset se mantuvo recorriendo por los territorios de Bolivia, Uruguay y Paraguay. En cuanto a nuestro país, según las sospechas, habría vuelto a ingresar en otras oportunidades, pero ya con una identidad falsa.

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Si bien en el marco de la operación A Ultranza Py, Tatiana Marset, no fue tenida en cuenta dentro del esquema organizacional no se descarta que tras los eventos del 22 de febrero del 2022 se haya acercado más a su medio hermano Sebastián Marset,para integraar y colaborar en la operatividad de la red criminal.

Por otra parte, no se descarta tampoco que Tatiana Marset dejara de desplazarse de país a país luego de que Gianina García Troche fuera detenida el 17 de julio de 2024 en Madrid, España, y extraditada posteriormente a Paraguay, el 20 de mayo de 2025. Desde entonces habría permanecido oculta junto con Sebastián Marset.