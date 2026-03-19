Fiscal de A Ultranza pide a Bolivia informe sobre evidencias halladas en caso Marset

El fiscal Deny Yoon Pak solicitó al fiscal adjunto de Asuntos iInternacionales Manuel Doldan Breuer que realice oficialmente el pedido de cooperación jurídica al Ministerio Público del vecino país, en donde Sebastian Marset fue detenido el pasado viernes.

Sebastián Marset está imputado por la fiscalía antidrogas en el caso A Ultranza como uno de los líderes de un esquema criminal que operaba con el tráfico de cocaína con destino a Europa y Africa.

El otro supuesto cabecilla de este grupo es Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, quien guarda prisión en una cárcel de máima seguridad, en Minga Guasu.

El lunes, tres días despues del operativo, recién se le remitió formalmente al fiscal antidrogas la nota de Interpol por la que comunican la detención de Marset en Santa Cruz y su traslado a EEUU.

Lo que quiere conocer el fiscal del caso a A Ultranza

El fiscal Deny Yoon Pak, tras recibir el reporte de intepol solicitó asistencia vía cooperación jurídica a Bolivia, básic para que le informen de los siguientes puntos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

1. Detalles del procedimiento de detención y evidencias halladas en el caso Sebastián Marset.

2. Figura jurídica bajo la cual Sebastián Marset fue trasladado a EEUU

Al mismo tiempo, el fiscal está aguardando informe oficial de las agencias del gobierno de los EEUU en relación con el procedimiento judicial en ese país

El objetivo del fiscal Pak es el de reencauzar el procedimiento abierto en contra de AMrset en Paraguay bajo la denominación de A ultranza Py, en donde a requerimiento del fiscal antidrogas la jueza Rosarito Maontanía dictó su captura internacional.

Pak había imputado a Marset por tráfico internacional de drogas, lavado de activo y asociación criminal.

Pareja de Marset está detenida en Paraguay

Gianina García Troche pareja de Sebastián Merset está recluida en Paraguay. La mujer fue detenida en julio de 2024, en España a consecuencia de una orden de captura internacional dictada por la jueza Rosarito Montanía

Posteriormente, en mayo de 2025 fue extraditada a Paraguay, donde quedó a disposición de la Justicia. En un primer momento estuvo en la cárcel militar de Viñas Cué y luego la trasladaron a la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, en Emboscada.

La expareja de Marset está procesada en el caso A Ultranza por lavado de activos provenientes del narcotráfico en Paraguay, precisamente por su vinculación con Marset,