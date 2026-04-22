Superclásico: estas son las medidas que se implementarán para eventos deportivos

El incidentado Superclásico del domingo pasado motivó una serie de reuniones y conferencias de las autoridades de seguridad, al igual que varios procedimientos policiales. Al respecto, el ministro del Interior, Enrique Riera, fue convocado por la mesa directiva de la Cámara de Diputados y mantuvo una reunión con sus representantes.

Al culminar el encuentro, Riera anunció una serie de medidas a ser implementadas principalmente en eventos deportivos, aunque también se extenderían a otros de concurrencia masiva como conciertos.

Lo principal, algo que ya se viene aplicando, es que las entradas serán personales, por lo que citó como ejemplo que “si José Antonio no se puede ir, no puede entregarme su entrada para que yo entre”.

Asimismo, aseguró que se implementará con reconocimiento facial y biometría para detectar en el momento si una persona tiene antecedentes o sanciones desde el punto de vista penal o administrativo.

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Coordinación con la Fiscalía

Otro punto que mencionó Riera es que se prevé una mayor coordinación con el Ministerio Público, ya que la Policía es “auxiliar de la justicia”, pero si un fiscal no acusa y un juez no condena, las personas sospechosas quedan en libertad.

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También aseguró que se buscará evitar que se utilicen las entradas de cortesía, ya que estas permiten que “cualquiera pueda entrar”, mientras que un día antes de los partidos se prevé una revisión de los escenarios de forma conjunta con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

En el caso de las barras bravas, el ministro sostuvo que más allá de controlarlos, también se prevé investigar e identificar a autores intelectuales de sus organizaciones, ya sea saber quién pagó los buses, quiénes eran los choferes y otros aspectos referentes al traslado de esos hinchas.

“Salen escoltados no por privilegio, cuando el tránsito detiene a un bus, uno se baja, rompe un vidrio, roba un celular y vuelve a subir. Es para que se comporten dentro del marco de la ley”, agregó.

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Registro Nacional

Riera también habló sobre el Registro Nacional del Aficionado al Espectáculo Deportivo (Renae) que según adelantó, sería implementado “en la brevedad posible”.

“No se puede hacer del día a la noche. Su implementación depende únicamente de cuestiones operativas. Tenemos la tecnología comprada y la paga el Ministerio del Interior, pero cuando hablamos de la necesidad de una compra individual para el Renae, por única vez, es que cada uno que quiera ir a un partido va a tener que inscribirse”, detalló.

En lo que refiere a la “carpa azul” para cateos, Riera alegó que da buenos resultados con el hallazgo de “moñitos” de droga y cuando esto ocurre, las personas van presas.

“Se van a reforzar las medidas de prevención con tecnología”, reiteró.

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