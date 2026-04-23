Ocho allanamientos por un homicidio en Ypané y por otro crimen en Ñemby

Los allanamientos fueron efectuados por policías del Departamento de Homicidios, con acompañamiento de la fiscala de Narcotráfico de Asunción, Pamela Pérez Trinidad.

Los intervinientes reportaron la aprehensión de al menos cuatro jóvenes y la incautación de varias motocicletas aparentemente robadas. También se encontraron porciones de drogas.

Todas las evidencias serán analizadas ahora para redactar una eventual imputación contra los aprehendidos, quienes fueron identificados como Arnaldo Javier Benítez Rodas, de 21 años, Carlos Abel Basualdo Sanabria, de 22 años; Wilson Arturo Rivarola Acuña, de 19 años, y Alfredo Gaona Cabrera, de 24 años.

Una línea investigativa que llevó a la Policía y a la Fiscalía a hacer estos cateos fue la aparente disputa territorial vinculada al microtráfico de estupefacientes y esto, a su vez, que produce conflictos entre grupos delictivos por el control de puntos de comercialización.

El asesinato del abuelo

Concretamente, el caso principal por el cual se llevaron a cabo los procedimientos es el asesinato de un abuelo identificado como Alfonso Méndez Piñánez, de 80 años de edad, ocurrido en la madrugada del 13 de abril pasado en su casa del barrio Virgen de Fátima de la ciudad de Ypané.

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Alfonso Méndez fue ultimado de dos balazos en un supuesto asalto que fue perpetrado por al menos cinco hombres, aunque la Policía cree que el verdadero objetivo del ataque era su nieto, el barbero Carlos Manuel Genes Méndez, de 23 años, sospechoso de vender drogas en la zona.

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Había sido, esa madrugada los mismos delincuentes atacaron otra casa del mismo barrio, perteneciente a Andresa Isabel Giménez Mongelos, de 37 años, donde también efectuaron disparos de arma de fuego.

Precisamente, las víctimas de este último hecho fueron las que identificaron al que habría sido el cabecilla del grupo de agresores, Ronal Agustín Aranda Mora, de 26 años, con antecedentes por violencia familiar y desacato a una orden judicial.

El hombre que murió por defender a una mujer

Ronald, de hecho, ya venía siendo investigado también por el crimen del comerciante Juan Carlos Spaini Vernal, de 55 años, producido el 2 de marzo pasado en el barrio Rincón de Ñemby.

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Juan Carlos fue baleado al defender a una mujer que estaba siendo asaltada por dos delincuentes que pretendían robarle su motocicleta.

Coincidentemente, en los tres casos, el homicidio de Alfonso Méndez Piñánez, el ataque a su vecina Andresa Isabel Giménez Mongelos y el asesinato de Juan Carlos Spaini Vernal, se usaron aparentemente la misma arma, probablemente calibre 25, según la correlación balística advertida por la Dirección de Criminalística de la Policía.