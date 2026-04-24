Asaltantes de joyería de Ñemby también atracaron una cooperativa de San Antonio

El asalto se produjo en la mañana del 15 de abril pasado, cuando dos delincuentes irrumpieron en la joyería JD del centro de Ñemby, departamento Central.

Cuando los malvivientes salían del negocio, apareció en frente una patrullera de la comisaría 7° Central de Ñemby con tres policías a bordo.

Los uniformados altearon a los asaltantes, pero estos abrieron fuego y se desató un enfrentamiento.

En la balacera, cayó abatido uno de los atracadores, Cirilo Silvestre Sugasti Silva, de 49 años, quien era un incorregible delincuente con más de 30 años de carrera delictiva.

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Su cómplice, en cambio, lo dejó abandonado y escapó en la motocicleta negra en la que habían llegado ambos.

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Casi todas las joyas robadas fueron recuperadas ya que estaban en poder del criminal ultimado por los policías.

Los tres uniformados, de hecho, fueron felicitados al día siguiente por el comandante, comisario general director César Roberto Silguero Lobos, y por el subcomandante, comisario general director Feliciano Martínez Peña, en un encuentro que se hizo en la Comandancia de la Policía, en Asunción.

Allanamiento

Hoy viernes, policías de Investigaciones del departamento Central y la fiscala de la ciudad de Ñemby, Gladys Estela González Falcón, allanaron una casa en el municipio de Itauguá, donde fue localizada la motocicleta negra usada en el asalto a la joyería.

El biciclo, que sería robado y rearmado, estaba en poder del dueño de casa, Carmelo Rodrigo Fretes Ortega, de 37 años, quien tiene un antecedente por homicidio doloso.

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El hombre habría reconocido que prestó su moto para el asalto e incluso dijo que el otro autor material que escapó ese día de los policías es un tal Rulo, cuyo nombre ahora es indagado por los investigadores.

La fiscala Gladys González, entonces, ordenó la detención de Carmelo, quien sería imputado por robo agravado en carácter de cómplice.

Otro golpe, en San Antonio

Otro dato que surgió tras el allanamiento de hoy y la recuperación de la motocicleta negra es que sería la misma que se usó el 10 de abril pasado en el asalto a la cooperativa 19 de Marzo, que queda en el centro de San Antonio.

Así como el asalto a la joyería de Ñemby, el golpe contra la cooperativa de San Antonio fue cometido por dos hombres, que serían los mismos, es decir, el ahora fallecido Cirilo Silvestre Sugasti Silva y el tal Rulo.

De hecho, el video del asalto en San Antonio revela muchas coincidencias físicas entre los autores de los dos asaltos.

El botín en San Antonio fue de unos G. 10 millones, según la información de la Policía.

Ese caso es investigado por la fiscala María Soledad Quiñónez Astigarraga.