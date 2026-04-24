Policiales
24 de abril de 2026 - 08:43

Asalto a joyería: allanan vivienda en Itauguá y hallan una pista clave

Seis policías conversan con un hombre sentado en un entorno rural, junto a una motocicleta en el fondo.
La Policía realiza un allanamiento en Itauguá tras el asalto a una joyería en Ñemby, donde se incautó una motocicleta.Pablo Otazú

Un allanamiento en Itauguá derivó en la incautación de la motocicleta utilizada en el asalto a una joyería en Ñemby, ocurrido la semana pasada. Aún no lograron hallar al delincuente que se había fugado, tras los enfrentamientos con la Policía que dejó como resultado un criminal abatido.

Por ABC Color

Una comitiva fiscal-policial realizó este viernes un allanamiento en Itauguá en el marco de la investigación del asalto ocurrido el 15 de abril en una joyería de Ñemby, donde uno de los delincuentes fue abatido tras un enfrentamiento con la Policía.

En el procedimiento fueron demoradas dos personas y se incautó la motocicleta utilizada en el hecho.

El jefe de Prevención de Central, José Santacruz, indicó que los demorados -uno de ellos dueño de la motocicleta- aportaron información relevante sobre el delincuente buscado.

A su vez, el comisario Flaminio Quinteros, jefe de Investigaciones de Central, confirmó que el aún prófugo habría utilizado la misma moto en otro robo agravado en la zona.

Motocicleta negra estacionada en suelo de tierra, rodeada de maleza y vehículos, sin personas visibles en el entorno.
La Policía incautó una motocicleta involucrada en un asalto a una joyería en Ñemby durante un allanamiento en Itauguá.

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Prestó la moto y le devolvieron con rastros de bala

El dueño del biciclo manifestó a los intervinientes que prestó la motocicleta al aún prófugo.

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Hombre con cabello oscuro y rizado sentado en silla negra, rodeado de vegetación, en un entorno al aire libre.
Uno de los demorados durante un allanamiento en Itauguá relacionado con un asalto a una joyería en Ñemby.

Incluso, reveló que el delincuente le devolvió el biciclo con rastros de bala en el tanque tras al enfrentamiento con la Policía, por lo que el dueño lo cambió y el dañado lo arrojó a una cantera de la zona.