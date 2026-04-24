Asalto a joyería: allanan vivienda en Itauguá y hallan una pista clave

Una comitiva fiscal-policial realizó este viernes un allanamiento en Itauguá en el marco de la investigación del asalto ocurrido el 15 de abril en una joyería de Ñemby, donde uno de los delincuentes fue abatido tras un enfrentamiento con la Policía.

En el procedimiento fueron demoradas dos personas y se incautó la motocicleta utilizada en el hecho.

El jefe de Prevención de Central, José Santacruz, indicó que los demorados -uno de ellos dueño de la motocicleta- aportaron información relevante sobre el delincuente buscado.

A su vez, el comisario Flaminio Quinteros, jefe de Investigaciones de Central, confirmó que el aún prófugo habría utilizado la misma moto en otro robo agravado en la zona.

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Prestó la moto y le devolvieron con rastros de bala

El dueño del biciclo manifestó a los intervinientes que prestó la motocicleta al aún prófugo.

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Incluso, reveló que el delincuente le devolvió el biciclo con rastros de bala en el tanque tras al enfrentamiento con la Policía, por lo que el dueño lo cambió y el dañado lo arrojó a una cantera de la zona.