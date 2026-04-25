Ñemby: cuádruple choque sobre ex-Acceso Sur deja solo heridos leves

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 22:00 del viernes, sobre la ruta PY01 casi Cayo Pereira, en el barrio San Carlos de Ñemby. De acuerdo con el reporte de la Comisaría 7ª Central, el hecho fue alertado a través del sistema 911.

En el lugar intervinieron agentes policiales y bomberos voluntarios, quienes asistieron a los involucrados y despejaron la calzada, ya que los vehículos quedaron obstaculizando el tránsito en plena vía de alto flujo.

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Falla de frenos habría provocado el impacto

Según explicó el jefe de la dependencia policial, comisario Feliciano Ferreira, el percance se habría originado cuando una conductora intentó frenar al llegar a un semáforo, pero el sistema no respondió.

A raíz de esto, el vehículo impactó contra otro que aguardaba la luz verde, generándose un choque en cadena que involucró a otros dos rodados. En total, cuatro vehículos se vieron afectados.

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Conductores con lesiones leves y alcotest negativo

Todos los involucrados sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar, mientras que una de las conductoras fue trasladada al Hospital IPS Ingavi para una mejor evaluación.

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Asimismo, se practicaron pruebas de alcotest a los conductores, cuyos resultados dieron negativos.

La mayoría de los implicados serían estudiantes de la zona que salían de sus actividades académicas al momento del accidente. Todos radicaron la denuncia correspondiente en la sede policial.

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Zona con alta incidencia de accidentes

El comisario Ferreira señaló que el punto donde ocurrió el siniestro es considerado conflictivo, especialmente en horarios pico.

Indicó que en la ruta PY01 se registran con frecuencia accidentes, muchos de ellos por imprudencia al volante. En el caso de motociclistas, incluso se han reportado hechos con consecuencias graves o fatales.

En el hecho estuvieron involucrados un automóvil Hyundai EON, un camión Scania R380, un automóvil Mazda 3 y un Toyota IST. Todos registraron daños materiales de consideración.