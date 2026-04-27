Persecución tras intento de asalto en el Mercado 4 termina con una mujer detenida

Un llamado al sistema 911 alertó sobre un intento de robo agravado a un transeúnte en la zona del Mercado 4. Según el reporte policial, dos hombres descendieron de un automóvil Toyota IST con intenciones de cometer el asalto, pero no lograron concretarlo.

De acuerdo con el subcomisario Hugo Silva, de la Comisaría 18 de Asunción, los sospechosos huyeron rápidamente en el mismo vehículo, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona.

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Persecución por varias cuadras

Tras la alerta, agentes policiales lograron ubicar nuevamente el rodado sobre la calle Morelos, en el barrio Obrero. Al intentar interceptarlo, se inició una persecución que se extendió por varias cuadras.

Finalmente, el vehículo fue alcanzado en la calle Amistad, en el barrio San Rafael, con apoyo de otras dependencias policiales.

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Sospechosos huyeron a un arroyo

Al verse acorralados, tres ocupantes descendieron del automóvil y se arrojaron a un arroyo, logrando escapar. Sin embargo, una de las personas fue aprehendida en el lugar.

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Se trata de Natalia Magali Benítez Medina, de 23 años, quien no cuenta con antecedentes penales, según el sistema informático de la Policía Nacional.

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Aprehendida niega conocer a los sospechosos

La joven manifestó a los intervinientes que se encontraba como acompañante en el asiento trasero del vehículo y aseguró no conocer a los demás ocupantes.

Los investigadores continúan con las averiguaciones para identificar a los prófugos y esclarecer el hecho.

Indicios hallados en el vehículo

En el interior del automóvil, los agentes encontraron documentos pertenecientes a un hombre con antecedentes por infracción a la Ley 1340. Este dato refuerza la hipótesis de que uno de los ocupantes sería el propietario del rodado.

No obstante, el vehículo figura oficialmente a nombre de otra persona, por lo que la Policía prosigue con las diligencias para determinar responsabilidades.