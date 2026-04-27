Simuló rezar en el Santísimo y terminó robando el celular de un párroco en Presidente Franco

Se trata de Milciades Mercado Ocampos (31), domiciliado en el mismo barrio, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Kenton GTR 150, blanco, con chapa 124 ABJL.

Según el informe policial, la identificación del sospechoso fue posible mediante el análisis de imágenes de circuito cerrado de la parroquia. Durante una patrulla preventiva, los agentes visualizaron al sospechoso, cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las del autor del hecho, según quedó registrado en el circuito cerrado.

Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero, tras una persecución, lograron alcanzarlo y aprehenderlo.

Antecedentes del caso

El hecho fue denunciado el jueves pasado en la Comisaría 6ª por el párroco José Paulino González Báez, de la iglesia Sagrados Corazones de Jesús y María. Ese día, un solitario delincuente ingresó al predio simulando encontrarse en oración y, aprovechando un descuido, accedió al despacho parroquial, de donde hurtó un iPhone 14 Pro. Tras concretar el hurto, el autor se dio a la fuga a bordo de una motocicleta.

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