Septuagenario detenido tras apuñalar a una mujer en Borja

Un septuagenario fue detenido luego de supuestamente herir con un arma blanca a una mujer en la compañía Costa Jhú, distrito de Borja, Guairá. La víctima logró pedir ayuda por sus propios medios y permanece internada, mientras que el sospechoso fue localizado y detenido.

El violento episodio se registró alrededor de las 22:00 del domingo, en una vivienda de la mencionada compañía rural, donde se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas varias personas. El presunto autor fue identificado como Ejidio Gamarra Garcete (79), alias “Pichingo”, domiciliado en la ciudad de San Salvador.

Según el informe policial, la víctima, Reimunda Caballero Ortiz (37), habría mantenido una discusión con su pareja, identificada como Pastor Rojas (51). En medio del altercado, el septuagenario habría intervenido de manera repentina, desenfundando un arma blanca que llevaba consigo.

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Sin mediar palabras, el hombre atacó a la mujer, propinándole dos estocadas a la altura del tórax, del lado izquierdo, de acuerdo con el reporte oficial. Tras la agresión, el presunto autor se dio a la fuga, abandonando el lugar mientras la víctima quedaba herida.

A pesar de las lesiones, la mujer logró trasladarse por sus propios medios hasta la sede de la Comisaría 20ª de Borja, donde solicitó auxilio a los agentes de guardia. Los uniformados actuaron de inmediato y trasladaron a la víctima hasta el Centro de Salud de Iturbe, donde recibió las primeras atenciones médicas.

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La médica de guardia, Liz Fernández, asistió a la mujer y dispuso su derivación a un centro de mayor complejidad. Posteriormente, la paciente fue llevada hasta el Hospital Regional de Villarrica, donde permanece internada bajo observación.

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El diagnóstico preliminar indica que las heridas no revisten gravedad, aunque se mantiene en control para evaluar su evolución. En paralelo, agentes de la Comisaría 20ª iniciaron un operativo de búsqueda para dar con el presunto agresor.

La intervención estuvo a cargo de una patrulla policial que recorrió la zona en inmediaciones del lugar del hecho. Aproximadamente a mil metros del sitio de la agresión, los intervinientes lograron ubicar y aprehender al sospechoso en la vía pública.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron un puñal de hoja de acero, con mango de aluminio y funda de cuero, que habría sido utilizado en el ataque.

El detenido fue trasladado inicialmente a la sede policial para el procedimiento de rigor. Luego, el caso fue comunicado al Ministerio Público y se dispuso que el aprehendido sea sometido al alcotest y posteriormente remitido a la Comisaría 5ª del barrio Ybaroty, en Villarrica.