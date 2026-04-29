Joven denuncia que usan su imagen para estafar con venta falsa de celulares en TikTok

Agustina Stanley, una joven con casi 200.000 seguidores en redes sociales, denunció que utilizan su imagen sin consentimiento para promocionar la venta de celulares en el marco de una presunta estructura de estafa.

Según explicó, “Vip Cel Importados”, una supuesta tienda virtual que opera en TikTok, promociona venta de celulares con vídeos que ella grabó para otro comercio. Los clientes caen en la oferta, transfieren el dinero y no reciben ningún dispositivo.

“Hago publicidad para una tienda de teléfonos y usan otra tienda donde ofrecen celulares en promoción. La gente les va transfiriendo plata y, de esa manera, estafan”, contó.

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Gran cantidad de estafados

Stanley mencionó que recibió una gran cantidad de reportes de clientes estafados, quienes le informaron que fueron víctimas de la supuesta tienda en la que ella trabaja. Ante esta situación, verificó que en realidad es una página en redes que utiliza su imagen sin su consentimiento.

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La supuesta tienda, que afirma realizar envíos desde Encarnación, utiliza una cuenta bancaria a nombre de Amín Escobar para recibir las transferencias de dinero.

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La joven comentó que se comunicó con la supuesta tienda virtual para reprochar el uso no autorizado de su imagen. Señaló que desde esa cuenta le condicionaron eliminar el contenido en el que aparece a cambio de que proporcione imágenes de celulares para continuar con la estafa, a lo que -según dijo- respondió negativamente.