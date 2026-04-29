Thiago Gorostiaga seguirá con arresto y tobillera, ratifican camaristas

El Tribunal de Apelación Penal, integrado por los camaristas Arnulfo Arias Maldonado, Digno Arnaldo Fleitas y Paublino Escobar Garay, por medio de su Auto Interlocutorio (AI) N° 149, ratificó la disposición del juez penal de garantías Miguel Palacios de mantener el arresto domiciliario y disponer la colocación de tobillera electrónica para el imputado Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo (19), expresada en el AI N° 305.

La defensa de Thiago Gorostiaga, ejercida por el abogado Víctor Dante Gulino, apeló aquella resolución del juez Palacios y pidió que se revoque. El defensor señaló que la colocación de la tobillera electrónica “resulta injustificada por cuanto han pasado casi 9 meses del arresto domiciliario, lo que implica más del tiempo de la pena mínima”.

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La parte apelante sostuvo que el joven “ha cumplido suficientemente las imposiciones que le fueran impuestas y en ningún caso ha molestado o alterado a la denunciante o sus familiares, o entorpecido la investigación, cumpliendo además conductas responsables en cuando a su salud mental y estudios universitarios”.

Por su parte, la querella representada por la abogada María Chiara Pérez, solicitó el rechazo de la pretensión de la defensa.

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Procesado por coacción sexual violó su arresto

Los antecedentes señalan que el 17 de abril se viralizó en redes sociales un video en el cual se ve a Thiago Gorostiaga fuera de su casa, con un vaso en una mano, y en compañía de otros jóvenes, quienes estaban a bordo de distintos vehículos. Esto ocurrió entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de abril, fecha de su cumpleaños 19.

Tras la publicación periodística, la abogada de la querella, María Chiara Pérez, denunció el hecho alegando la flagrante violación del arresto domiciliario, presentando como pruebas enlaces de publicaciones periodísticas y el video en sí.

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Por su parte, la defensa de Gorostiaga refirió que no incumplió su arresto domiciliario, explicando que la imagen viralizada corresponde al momento en que él despedía en la puerta de su casa a unos amigos que fueron a saludarlo por su cumpleaños.

La defensa, incluso, presentó como pruebas, actas notariales y las manifestaciones de los presentes, quienes indicaron que “al momento de retirarse, el imputado solo los acompañó hasta la salida de su domicilio para despedirse, aclarando que en ese instante uno de ellos lo filmó, lo cual derivó en el video difundido en redes sociales, y enfatizan que el procesado no se trasladó con ellos a ninguna otra parte”.

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Para el magistrado del caso, tras analizar los argumentos de ambas partes, refirió en su AI N° 305 que “de las aseveraciones vertidas por la defensa técnica del procesado se confirma la vulneración de los límites espaciales impuestos por la medida cautelar de arresto domiciliario decretado por este juzgado”.

Primer caso por hechos punibles contra la autonomía sexual

Recordemos que Gorostiaga actualmente cuenta con arresto domiciliario, en una causa por supuesta coacción sexual de la que resultó víctima otra de sus compañeras. La medida restrictiva de libertad fue dictada por el juez penal de Garantías Raúl Florentín el 29 de agosto pasado.

En esta causa, Gorostiaga fue imputado por la fiscala María Angélica Insaurralde por hechos ocurridos durante una fiesta realizada el 30 de mayo pasado, en una residencia ubicada en el barrio Manorá.

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En esta residencia perteneciente a una de las compañeras de la denunciante se había reservado una pieza con colchones para que las chicas quedaran a dormir, que es donde la joven se quedó a descansar, una suerte de “pijamada”.

La denunciante dijo que en horas de la madrugada se despertó asustada al sentir que alguien le manoseaba en sus partes íntimas, desprendía su ropa y la besaba, pero no tenía suficiente fuerza para sacarlo de encima. Explicó que estaba muy cansada porque había ayudado desde temprano en la organización de la fiesta y además había tomado shots de “Jäger”.

Segundo proceso por abuso sexual

El pasado 16 de septiembre, el fiscal Hernán Mendoza imputó a Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo (18), por la presunta comisión de hechos punibles contra la autonomía sexual. En este marco, el investigador solicitó la aplicación de la medida cautelar de arresto domiciliario y también la colocación de la tobillera electrónica para una mejor vigilancia.

En este contexto, el miércoles 24 de septiembre, a las 8:30, está prevista la realización de la audiencia de imposición de reglas especiales (artículo 427 del Código Procesal Penal) ante el juez penal de la Adolescencia, Matías Garcete. Cabe aclarar que esta diligencia tendrá tal carácter porque al momento de la comisión del hecho denunciado, el imputado era menor de edad y por ello se lo procesa bajo normas especiales.

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Así también, se debe señalar que Thiago Gorostiaga, imputado por abuso sexual en personas indefensas, también afronta otra causa, pero por coacción sexual, hecho por el que fue imputado en agosto pasado. En esta causa, que se encuentra a cargo de la fiscala María Angélica Insaurralde, el joven ya cuenta con la medida de arresto domiciliario.

Es por esta razón que el agente fiscal Hernán Mendoza ahora volvió a solicitar la aplicación de medidas como el arresto, sumado a ello la colocación de una tobillera para su monitoreo.

Tercer caso que afronta Thiago Gorostiaga

De acuerdo con el relato de los hechos, presente en el escrito del fiscal Mendoza, la adolescente llegó poco antes de las 00:00 a una fiesta en la casa de uno de sus amigos y compañero de colegio, ubicada en Asunción. En ese lugar, la joven fue víctima de violencia sexual en una de las habitaciones de la planta alta del domicilio, sindicando como autor de ello a Gorostiaga.

La víctima relató que tras su llegada bebió una caipiriña, y luego se quedó sentada en el patio de la casa en compañía de otros amigos. En ese ínterin empezaron a llegar otros invitados, incluso de otra institución educativa ajena a la de ella y sus amigos. Luego otro joven le acercó otra bebida, en un vaso rojo, la cual probó y no le gustó. Tras bailar le acercaron un shot que ingirió y después de esto comenzó a sentir mareos en la pista de baile.

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Con el malestar que empezó a sentir, la propietaria de la casa la llevó a la habitación de la planta alta para que repose. Junto con la adolescente también estaban otros amigos. Ella dormitó por unos 10 minutos, según la imputación, y al despertar uno de los presentes intentó besarla hasta que intervino otro de los muchachos.

La joven logró reponerse por unos minutos, sin embargo luego volvió a sentirse mal, en una aparente intoxicación. Ante esta situación la dueña de casa intervino, la aseó y la llevó nuevamente hasta la habitación de la planta alta para que descanse y donde la menor de edad quedó dormida.

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En un lapso, la joven sintió que alguien la estaba tocando. Al despertar se percató de que Thiago Gorostiaga la tenía sujetada de una mano que la puso en sus partes íntimas. De acuerdo con el relato de la adolescente, intentó zafarse del muchacho que la atajaba con fuerza, pero no tenía fuerzas, y no sabía si era por su condición o el miedo.

Posteriormente, según la denuncia, Gorostiaga se colocó encima de la víctima y se cubrió con una frazada a fin de ocultar su acto. Tras llegar a su casa a la mañana siguiente, la joven durmió por varias horas y a la tarde notó que tenía moretones por el cuerpo, por el forcejeo con Thiago, y sintió irritadas sus partes íntimas.

La menor de edad comentó ante Fiscalía que conversó con la orientadora del colegio, quien activó el protocolo. Luego de ello, también les contó a sus padres lo ocurrido y ellos la llevaron al Hospital Barrio Obrero para un diagnóstico.