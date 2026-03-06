Elevan a juicio oral causa contra Thiago Gorostiaga por coacción sexual

Tras la audiencia preliminar, el juez penal de la Adolescencia de Asunción, Matías Garcete, resolvió elevar a juicio oral y público la causa que enfrenta Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo (19) por la presunta comisión del hecho punible de coacción sexual.

El caso guarda relación con un hecho ocurrido en abril de 2023 en Asunción, cuando tanto la víctima como el procesado eran menores de edad.

Actualmente, el joven enfrenta, además, otros dos procesos por presuntos delitos contra la autonomía sexual. Los tres hechos fueron cometidos contra víctimas indefensas, con quienes compartía un entorno estudiantil.

Lea más: Arresto para Thiago Gorostiaga, procesado por coacción sexual

Rechazan incidentes planteados por la defensa

Durante la audiencia preliminar, el magistrado rechazó cuatro incidentes promovidos por la defensa del procesado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los planteamientos desestimados figuran la aplicación de medidas socioeducativas como sanción penal, el pedido de sobreseimiento provisional, el cambio de calificación jurídica del hecho y la solicitud de acumulación de causas.

Asimismo, el juez rechazó la realización de una reconstrucción de los hechos con la víctima y su declaración en esta etapa del proceso, bajo el argumento de precautelar la no revictimización.

Fiscalía y querella sostienen acusación

Por su parte, el Ministerio Público, representado por el fiscal Hernán Mendoza, así como la querella adhesiva, se ratificaron en la acusación por la presunta comisión del hecho punible de coacción sexual.

Según explicó el agente fiscal, el hecho investigado habría ocurrido en abril de 2023 en una vivienda del barrio Republicano de Asunción, aunque la denuncia fue presentada recién en 2025.

Relato de la víctima

De acuerdo con la investigación, la víctima y el ahora acusado participaban de una fiesta junto a otros jóvenes de la misma edad.

En un momento de la reunión, tras ingerir bebidas alcohólicas, la joven comenzó a sentirse mareada, por lo que fue trasladada con ayuda de amigos a una de las habitaciones de la vivienda para descansar.

Lea más: Fiscalía investiga casos de supuestos abusos en fiestas estudiantiles

Posteriormente, Thiago Gorostiaga ingresó al cuarto acompañado de otras personas, quienes luego se retiraron. Según la declaración de la víctima, ella se acostó en la cama y el joven también lo hizo al otro lado, pero en un momento sintió que estaba siendo manoseada.

La denunciante sostuvo que los actos habrían ocurrido sin su consentimiento y que no pudo reaccionar ni defenderse debido a su estado físico. Estos elementos fueron considerados por la Fiscalía para sustentar la imputación.

Otras causas contra el procesado

Este proceso es uno de los tres que enfrenta Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo por presuntos hechos punibles contra la autonomía sexual. Dos de la causas son llevadas por el juez Garcete y una por el magistrado Raúl Florentín.

En otro caso, también investigado por el fiscal Hernán Mendoza, el joven está imputado por coacción sexual y violación en relación con un hecho que habría ocurrido en diciembre de 2023.

El tercer proceso corresponde a un episodio ocurrido durante una fiesta realizada el 30 de mayo pasado en una residencia del barrio Manorá. En esa causa, la fiscala María Angélica Insaurralde lo imputó igualmente por presunta coacción sexual, la cual corresponde al juzgado de Florentín.

Lea más: Joven suma tercera imputación en su contra por presunto abuso sexual

En el marco de las tres causas abiertas en su contra, la Justicia dispuso para Gorostiaga la medida de arresto domiciliario, además de la prohibición de salir del país. Asimismo, se solicitó la colocación de una tobillera electrónica para su monitoreo permanente.