Comisario detenido con petacas en Tacumbú sería castigado con suspensión, sin sueldo

El dato fue confirmado por fuentes de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía, donde se abrió una investigación, ya que el Ministerio Público confirmó que el caso no alcanza para una imputación, debido a que el hecho no pasa de ser una falta administrativa.

El comisario Juan Manuel Giménez, de la Agrupación de Seguridad, que tiene su base en la Comandancia de la Policía, estaba asignado como jefe de servicio en la cárcel de Tacumbú, donde los agentes apoyan a los guardiacárceles en el control de las personas que ingresan al reclusorio.

Lea más: Comisario que metió caña y whisky a la cárcel de Tacumbú no será imputado, avisa el fiscal

En la noche del jueves 23 de abril pasado el uniformado llegó al penal para tomar su turno de guardia. Tenía consigo dos bolsones repletos de petacas de caña, mientras que en una caja llevaba la botella de whisky de un litro.

Es más, por el peso de su mercadería, se vio obligado a pedir a uno de sus comandados que lleve una de las bolsas hasta su dormitorio.

Ya lo venían observando

Los agentes de Inteligencia Penitenciaria que están al servicio del coronel (r) Rubén Peña, director general de Establecimientos Penitenciarios, ya estaban vigilando los movimientos del comisario, debido a que estaban corriendo rumores sobre el negocio de la caña en los pasillos del penal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la noche del jueves 23, los agentes de Inteligencia Penitenciaria confirmaron sus sospechas al verificar las imágenes de la cámara de seguridad de la cárcel, por lo que alertaron del hecho al director general

Peña, quien, a su vez, ordenó al director de la cárcel Gustavo Ramón Ferriol Rojas que verifique el caso y retenga al responsable. Un grupo de guardiacárceles irrumpió en el dormitorio asignado al comisario, donde encontraron al sospechoso con las evidencias.

Luego, el peculiar incidente fue comunicado al comandante de la Policía, comisario general César Silguero, quien ordenó que el caso sea informado al Ministerio Público y que, además, se disponga la apertura de una investigación a cargo de la Dirección de Asuntos Internos.

Fiscalía se desligó del caso

Al día siguiente del incidente, el fiscal Joao Carlos Báez confirmó que el caso denunciado no alcanza para una imputación, ya que no se trata de un crimen ni de un delito, sino de una falta administrativa.

Ahora fuentes de Asuntos Internos confirmaron que el comisario sorprendido con las petacas podría recibir una sanción de suspensión de 30 días, sin goce de sueldo, pero mientras duren las pesquisas el uniformado seguirá asistiendo a su unidad, sin que se le asigne una función específica.

Los profesionales recalcaron que las leyes actuales ya no contemplan el arresto disciplinario que anteriormente se les aplicaba a los uniformados, suboficiales y oficiales que cometían faltas disciplinarias como la que está siendo investigada.