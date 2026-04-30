Funcionario de Aduanas es condenado por tentativa de contrabando

Mediante los fiscales Mirian Rodríguez, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Contrabando, y Luis Chamorro - coadyuvante-, el Ministerio Público obtuvo una condena de cinco años de pena privativa de libertad contra un funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas, ahora DNIT.

El hombre fue hallado culpable del hecho punible de tentativa de contrabando, con agravante por su condición de funcionario público.

Según datos de la Fiscalía, el ahora condenado, Rolando Manuel Bonzi, tenía funciones vinculadas a la verificación de mercaderías para su posterior liquidación impositiva y por esto se valoró lo agravante.

Asimismo, conforme se probó en juicio, el 28 de abril de 2024, en el depósito R1 del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Bonzi intentó introducir al país un producto declarado como “Irganox 1076”, pero tras la verificación y análisis correspondientes, se constató que la sustancia transportada correspondía en realidad a testosterona enantato y decanoato de nandrolona, productos que diferían completamente de la denominación consignada.

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Eludir controles aduaneros

Otro punto que detalla la Fiscalía es que la “maniobra” realizada por Bonzi tenía como finalidad alterar la naturaleza del producto declarado para eludir controles aduaneros, al igual que las autorizaciones y permisos legales exigidos para este tipo de sustancias.

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“El Ministerio Público reafirma su compromiso en la lucha contra el contrabando y la corrupción, especialmente cuando involucra a funcionarios públicos encargados de velar por el cumplimiento de la ley”, concluye el informe de la Fiscalía.

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