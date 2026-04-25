Golpe al contrabando: DNIT incauta mercaderías por US$ 20 millones en lo que va del 2026

La institución está reforzando sus operativos, a fin de proteger la producción nacional, indicó Miguel Caballero, jefe del Departamento de Represión del Contrabando de la DNIT a ABC.

En ese sentido, señaló que “están logrando los resultados esperados” no solo en lo que respecta a productos frutihortícolas, sino también en otros rubros. En ese sentido, detalló que en este primer trimestre del año, las incautaciones realizadas alcanzan los US$ 20 millones.

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Rubros incautados suman US$ 20 millones

“Si se compara esa cifra con la del año anterior, estos US$ 20 millones representan un resultado positivo, un incremento en las incautaciones de mercaderías de contrabando, lo que hace que la gestión de la institución se esté destacando”, manifestó.

Entre tanto, en lo que respecta a abril, Caballero informó que se realizaron procedimientos en los que se logró incautar 19.000 litros de combustible, 12.760 kilogramos de hortalizas, 53.000 kilogramos de frutihortícolas.

Además dijo que todos los rubros son de prioridad y cuentan con la importancia que se requiere, pero reconoció que se está registrando un mayor nivel de incautaciones de frutihortícolas, como tomate, cebolla, papa y locote.

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Impacto de la competencia desleal

En lo que hace al impacto económico, subrayó que quienes ingresan mercaderías de manera ilegal cuentan “con una gran ventaja” frente a las personas o negocios que cumplen con el pago de impuestos y con todos los requisitos establecidos en la legislación para poder importar y comercializar productos de forma legal.

“Se genera una competencia bastante desleal en ese sentido, realmente el contrabando afecta mucho. También debemos recordar que los productos que ingresan de forma irregular pueden afectar la salud pública”, apuntó.

Sostiene que esto ocurre cuando una mercadería que no reúne las condiciones sanitarias adecuadas representa un riesgo, como en el caso de la carne, medicamentos o productos de consumo humano e incluso animal.

En lo que refiere al trabajo interinstitucional, no lo realizan de “manera aislada” sino, de acuerdo a lo que precisó, comprende la participación de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave). Agregó que todos apoyan los procedimientos tanto en controles móviles como fijos, verificaciones de locales y allanamientos.

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Escasez de agentes limita la lucha contra la informalidad

En lo que respecta a las limitantes a la hora de realizar los operativos, sostuvo que una de las principales dificultades es la cantidad de funcionarios disponibles en todo el territorio nacional, ya que cuentan con 53 agentes especiales desplegados a nivel país.

“El principal desafío se da en la frontera, debido a que son extensas y de difícil control. Asimismo, los contrabandistas están innovando en su modo de operar, por esa razón el principal desafío institucional es lograr cada vez mayores resultados y golpear la estructura misma del contrabando, no solamente a quienes transportan la mercadería, sino también llegar a los principales financistas del esquema ilícito”, concluyó.