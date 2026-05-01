CIDH condena asesinato de testigo clave de magnicidio de Marcelo Pecci

La CIDH emitió recientemente su informe anual, esta vez correspondiente al año 2025. Paraguay ocupó un capitulo especial, en lo referente a la situación en el ámbito de la Justicia, seguridad, política y social.

Pero lo referente a Marcelo Pecci no surge a nivel de Paraguay, sino en el capítulo de Colombia, país al cual la CIDH cuestiona lo ocurrido con Francisco Correa Galeano.

Justamente ayer se cumplieron cuatro años del casamiento de Marcelo Pecci con la periodista Claudia Aguilera, en la iglesia San José, con posterior festejo en el local del Hotel del Paraguay.

Cuatro días después el matrimonio viajaría a Colombia para disfrutar la luna de miel. Marcelo ya no regresó porque fue asesinado por sicarios, el 10 de mayo de 2022, en la isla de Barú, Cartagena.

Lo que dice la CIDH

En su, informe anual la CIDH hace alusión a Francisco Correa Galeano, una figura clave en la trágica historia del fiscal paraguayo que cumplía funciones en la unidad antidrogas y de crimen organizado.

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“Respecto de hechos de violencia de personas en custodia del Estado, la CIDH condenó el homicidio de Francisco Correa, acusado por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, así como el enfrentamiento ocurrido el 14 de septiembre en la cárcel La Modelo que derivó en una persona fallecida y tres heridas”, indica una parte del extenso informe.

Francisco Correa Galeano fue asesinado el 2 de enero de 2025 en una celda de la cárcel de La Picota, ubicada en Bogotá.

La noticia fue recibida con sorpresa en Paraguay, ya que se desconocía que Correa Galeano había sido trasladado a una cárcel, puesto que él se encontraba recluido en el edificio del Ministerio Público, también en la capital del país, conocido como el “búnker” donde estaba proporcionando datos sobre el asesinato.

Sin embargo, luego se supo que había sido trasladado el 23 de diciembre a la cárcel de La Picola.

El supuesto autor del crimen fue identificado como Zuleta Márquez Samuel, quien es un integrante de la organización criminal Los Paisas de Colombia. Cumple una condena de siete años por porta ilegal de armas

¿Qué papel cumplió Correa?

Francisco Correa Galeano nació el 10 de mayo de 1979 en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, Colombia.

Tras ser detenido el 3 de junio de de 2022 en Medellín reconoció haber organizado el atentado contra el fiscal paraguayo y detalló el rol que cumplieron los demás condenados.

Gracias a esa delación, Correa accedió a un principio de oportunidad solicitado por la propia Fiscalía de Colombia, mediante la cual le favorecieron con una inmunidad parcial

Luego pasó a ser principal testigo de la Fiscalía de Colombia en las condenas a los financistas del magnicidio, Andrés Felipe Pérezz Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos, en un primer juicio, y contra Margaretz Lizeth Chacón Zúñiga en otro juicio.

Correa estaba procesado inicialmente por tres hechos punibles: homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, en el caso del asesinato de Pecci, y también por amenaza a un servidor público, por lo que le dijo a un juez durante una de sus audiencias.

Sin embargo, gracias al acuerdo con la Fiscalía, le perdonaron el delito más grave, homicidio, y lo condenaron solo por los otros dos a seis años y seis meses de prisión-

Empero. su muerte lleva la incógnita acerca de qué y cuantó sabía realmente sobre él o los autores intelectuales del magnicidio de un fiscal paraguayo.