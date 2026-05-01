¿Intento de asalto? Policía no descarta otras hipótesis en ataque a centro educativo de Ypacaraí

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta llegaron hasta el Centro Educativo Superior en Salud, ubicado en el centro de Ypacaraí, donde intentaron perpetrar un asalto ayer, alrededor de las 19:00.

Uno de los sospechosos descendió del biciclo e ingresó al local con casco y el rostro cubierto. A punta de arma de fuego, se dirigió hacia el área administrativa, donde funciona una caja recaudadora.

En ese momento, varias personas que se encontraban en fila para abonar aranceles —entre ellas una madre acompañada de su hija— advirtieron la situación y se arrojaron al suelo para resguardarse, tal como se observa en imágenes de circuito cerrado.

Trabajadores del establecimiento reaccionaron rápidamente y bloquearon el acceso al área administrativa, impidiendo que los delincuentes llegaran hasta el dinero. Ante esta situación, los sospechosos desistieron y huyeron del lugar sin concretar el asalto.

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Policía no descarta otras hipótesis

El jefe de la Comisaría 5ª de Ypacaraí, Víctor Alsina, señaló que el caso es investigado y, de manera preliminar, se maneja como un intento de asalto, aunque aún no se puede precisar con exactitud el objetivo de los delincuentes.

“Es un hecho de tentativa de robo vamos a decirle porque no sabemos con qué fines entraron a la institución“, sostuvo.

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El comisario también indicó que el caso resulta llamativo, ya que la institución no maneja grandes sumas de dinero en efectivo, debido a que la mayoría de los pagos se realizan por medios virtuales.

Asimismo, destacó que este tipo de hechos no es habitual en la zona céntrica de Ypacaraí.