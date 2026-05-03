Luque: incidentes en festejo de Ñandejára Kurusu dejan siete aprehendidos

El comisario Gustavo Paiva, subjefe de la Comisaría 3ª de Luque, informó que el procedimiento se realizó en el marco de los festejos por Ñandejára Kurusu, desarrollados en la noche del sábado y madrugada de este domingo sobre la calle Las Residentas.

Según explicó, la celebración inició como una actividad religiosa en una capilla del barrio, pero con el paso de las horas derivó en una masiva concentración de personas, consumo de alcohol, música a alto volumen y maniobras peligrosas de motociclistas.

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Operativo de despeje y reacción violenta

Ante esta situación, la Policía desplegó un operativo preventivo y posteriormente uno de “despeje”, con el objetivo de restablecer el orden en la zona, donde se concentraban personas a lo largo de unas ocho a nueve cuadras.

Sin embargo, cuando el procedimiento estaba finalizando, un grupo de entre 10 y 11 personas reaccionó de forma violenta, arrojando piedras, botellas y otros objetos contra los agentes.

El personal táctico, con apoyo del Grupo Lince, intervino para controlar la situación y dispersar a los involucrados.

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Siete aprehendidos, cinco de ellos menores

Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidas siete personas: dos mayores de edad, identificados como Pablo José Amarilla Pereira (21) y Cristian David Ruiz Quiñónez (18), y cinco menores de entre 14 y 17 años.

Todos fueron trasladados a la sede policial y posteriormente derivados al Hospital General de Luque para su diagnóstico médico, conforme al protocolo vigente.

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Intervención fiscal y antecedentes

El caso fue comunicado a la fiscala de turno, Sophia Galeano, quien dispuso que los mayores permanezcan detenidos a disposición del Ministerio Público, mientras que los menores fueron entregados a sus padres.

Según la Policía, uno de los adolescentes ya había sido aprehendido días atrás por un hecho similar de perturbación de la paz pública durante los festejos por el aniversario del Sportivo Luqueño.

Policía cuestiona desvirtuación de la celebración

El comisario Paiva lamentó que una festividad de carácter religioso termine derivando en situaciones de desorden.

“Muchas personas que participan no tienen afinidad religiosa y convierten la celebración en una fiesta con consumo de alcohol y polución sonora”, señaló.

Agregó que la Policía actuó conforme a los protocolos, priorizando la prevención y el uso de la persuasión antes de proceder a la intervención.