Inseguridad golpea nuevamente en San Bernardino: delincuentes vacían una vivienda en Pirayu’i

Según el informe emitido por el Departamento de Investigaciones de Cordillera. La víctima fue identificada como Nancy Benicia Silvero Ruiz, de 41 años, domiciliada en Asunción.

De acuerdo con los datos, la mujer llegó hasta la vivienda y encontró que el tejido perimetral del costado y de la parte trasera había sido cortado. Además, los delincuentes violentaron la puerta de la cocina y de uno de los dormitorios para ingresar al inmueble.

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Lo que se llevaron los delincuentes

Entre los objetos robados figuran un televisor Sony de 32 pulgadas, un televisor Samsung de 48 pulgadas, una bicicleta, un casco, un microondas y un parlante JBL Party On The Go.

El caso vuelve a exponer la preocupación por los reiterados hechos de inseguridad que afectan a viviendas en ciudades turísticas y residencias utilizadas ocasionalmente, donde los delincuentes aprovechan la escasa presencia de personas para actuar.

Agentes del Departamento de Investigaciones acudieron al sitio tras recibir el aviso por parte de la Comisaría 16 de San Bernardino.

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La vivienda no cuenta con cámaras de circuito cerrado, por lo que los investigadores realizarán verificaciones de imágenes de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables.