Asunción: detienen a joven vinculado a varios robos en viviendas y vehículos

Agentes de la Comisaría 10ª de Asunción acudieron el lunes a un llamado del sistema 911 que alertaba sobre la presencia sospechosa de un hombre dentro del predio de una vivienda, en inmediaciones de la avenida Madame Lynch casi Dr. Bestard, en el barrio San Jorge.

Los intervinientes trasladaron al individuo hasta la sede policial para su identificación, procedimiento que derivó en un hallazgo clave para varias investigaciones en curso.

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Cámaras lo vinculan a varios hechos

Según explicó la oficial Estelvina Paniagua, tras la verificación de identidad se constató que el joven coincidía con registros de circuito cerrado relacionados con varios hechos de hurto.

En las imágenes se lo observa, presuntamente, manipulando una camioneta y merodeando propiedades, en situaciones que derivaron en denuncias por robos de objetos del interior de vehículos.

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Nuevas denuncias y evidencias

Incluso, una de las víctimas se presentó posteriormente en la comisaría con grabaciones que no habían sido denunciadas previamente, en las que se identificaron características físicas y vestimentas similares a las del aprehendido.

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Los hechos investigados incluyen hurtos de documentos, herramientas, prendas deportivas, un bolsón, un cargador de celular y otros objetos sustraídos principalmente de vehículos estacionados.

Sospechoso con antecedentes

El detenido fue identificado como Jonas Ezequiel Duarte Romero, de 19 años, quien ya contaba con antecedentes por hurto agravado en el año 2025.

De acuerdo con la Policía, su modalidad consistía en ingresar a propiedades y violentar vehículos para apoderarse de objetos de valor en su interior.

El caso fue comunicado a las fiscalas Karina Caballero y Esmilda Álvarez, quienes dispusieron la permanencia del aprehendido en la comisaría hasta su comparecencia ante el Ministerio Público.