Prisión para mercadero de Coronel Oviedo que atacó con un revólver a su deudor

El caso tomó estado público y fue uno de los hechos más mediáticos de aquella jornada, ya que las cámaras de seguridad captaron el momento del hecho y las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos por las redes sociales.

Es más, las primeras informaciones sobre el caso señalaban que Diego Barreto había sido golpeado y luego herido de un balazo en la cabeza y que su vida estaba seriamente amenazada por la herida.

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En tanto que el autor había escapado del lugar del hecho y luego de ser acorralado por los organismos de seguridad, se presentó en la comisaría de la ciudad para ponerse a disposición de la justicia.

Herida es menor de la que se pensó

Pero cuando el joven Barreto fue evaluado por un profesional médico, se confirmó que no presentaba herida de bala en la cabeza, solo registraba una laceración en el lado izquierdo de la cabeza, por lo que la víctima fue dada de alta al día siguiente.

En tanto que el comerciante Jorge Aníbal Núñez, más conocido con el apodo de Loca en el mercado de Coronel Oviedo, fue imputado por homicidio doloso en grado de tentativa, violación de la ley de armas y producción de riesgos comunes, por lo que el miércoles de tarde se ordenó prisión preventiva.

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Según el relato de los investigadores, Loca es un conocido comerciante de Coronel Oviedo, trabaja en la compra y venta de ramos generales y Barreto trabajaba con él. El mismo le daba mercaderías al joven y este le pagaba una vez terminada la venta.

Fue a España para pagar parte de la deuda

Sin embargo, comenzó a atrasarse en los pagos hasta completar una deuda de unos G. 150.000.000 con su proveedor. Supuestamente, el joven -abrumado por las deudas- fue a trabajar a España y desde allí giró unos 10.000 euros a Loca para honrar parte de la deuda.

Pero recientemente Barreto regresó de la madre patria y comenzó a trabajar de nuevo en el mercado de Oviedo y se olvidó de la deuda impaga con su proveedor.

Ante esta incómoda situación, Loca perdió el control y en la tarde del lunes fue a bordo de su camioneta a reclamar el pago, pero aparentemente el joven no le dio esperanzas, por lo que comenzó a golpearlo dentro del rodado, luego descendieron y el comerciante tomó su revólver calibre 38 con el que golpeó en la cabeza a su ocasional rival.

A raíz del golpe, el arma se disparó y aparentemente el joven Barreto aprovechó la confusión que le causó a su atacante la detonación para correr unos metros y tirarse sobre la vereda, donde supuestamente se hizo del muerto para salvar la vida.

Efectivamente, Loca entró en pánico al creer que había baleado a su deudor y escapó momentáneamente, hasta que finalmente se entregó a las autoridades policiales.