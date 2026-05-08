Asesinato de bombero en San Antonio: tres detenidos tras allanamientos

En horas de la mañana de este viernes, agentes del Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron dos allanamientos simultáneos en viviendas del barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby (departamento Central) en el marco de la investigación de un hecho de homicidio ocurrido a finales de abril en la vecina ciudad de San Antonio, que tuvo como víctima a un bombero y guardia de seguridad.

El pasado 26 de abril, Abel Antonio Duarte (21), quien era bombero voluntario en San Antonio y también trabajaba como guardia de seguridad en un local nocturno, fue interceptado en la vía pública junto con su pareja, Rocío Gianina Rojas (30), por seis personas que viajaban en tres motocicletas, según declaró la mujer.

Los atacantes agredieron a la mujer y uno de ellos disparó contra Duarte con un revólver de calibre 22, hiriéndolo mortalmente, según el relato de la testigo.

Tres detenidos

En conversación con ABC Color durante uno de los allanamientos de hoy, el comisario Jaime Vega, del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Central, explicó que la Policía llegó hasta los sitios que fueron allanados haciendo seguimiento –a través de grabaciones de cámaras de circuito cerrado– de las motocicletas que interceptaron a la víctima y a su pareja.

Tres personas fueron detenidas por los intervinientes, quienes además hallaron indumentarias que podrían coincidir con las que algunos de los atacantes vestían en el momento del crimen.

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¿Por qué ocurrió el crimen?

El comisario Vega dijo que una hipótesis que se baraja sobre el motivo del crimen es que Duarte habría impedido que una persona ingrese al local nocturno que custodiaba debido a que esta supuestamente portaba estupefacientes.

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Sin embargo, también surgieron poco después del crimen versiones que afirman que Duarte habría sido amenazado por una expareja de su novia.

La pareja de Duarte, Rocío Rojas, fue detenida de forma preventiva por orden de la Fiscalía luego de que su versión de los hechos fuera contradicha por otros testigos.