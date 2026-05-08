Barra de Cerro capturado por estafa habría atentado contra hinchas de Olimpia

La detención por estafa se hizo ayer a las 16:48 sobre la calle Yby’a esquina Urutaú, frente a la empresa Electro System, en el barrio San Pablo de Asunción.

La operación fue ejecutada por policías de la comisaría 16, quienes reaccionaron ante un aviso hecho por los propios directivos de la citada firma.

Según los datos, dos hombres se presentaron en el lugar como para retirar cables por valor de G. 35 millones, que previamente habían sido pedidos por teléfono invocando el nombre de una empresa que habitualmente hace ese tipo de compras, pero que en realidad no tenía nada que ver en esta operación.

La alerta surgió ya que un día antes los mismos hombres ya habían retirado cables por valor de G. 24 millones que también fueron solicitados a nombre de la misma empresa cuyos directivos no estaban al tanto.

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Los detenidos por el caso resultaron ser Brayan Leonardo Gutiérrez Cáceres, de 31 años, y Alex David Mongelos Mendoza, de 29 años.

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Este último dio un nombre falso cuando lo arrestaron, aunque después se comprobó su verdadera identidad.

Brutal atentado

Alex David Mongelos Mendoza, que según la Fiscalía es conocido con el alias de Pitiki, intentó esconder su verdadero nombre porque tenía una orden de captura por homicidio doloso.

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Se trata de una causa abierta el 16 de marzo de 2025, cuando cuatro miembros de la barra brava de Cerro Porteño que actuaron desde un automóvil atacaron con escopeta, pistola y revólver a tres hinchas de Olimpia que estaban sentados frente a una casa situada a un costado del túnel de Tres Bocas, pero en el lado de San Lorenzo.

En el atentado, murió Ángel Enrique Lemos Valdez, de 33 años, alias Kike, y resultaron heridos Kevin Orlando Fernández Rodas, de 21 años, y Ronaldo Ariel Cartamán Torres, de 20 años, integrantes de la facción La Barra 79 de Olimpia.

Supuestamente, el crimen fue una venganza porque Lemos y su gente robaron banderas de una facción de la barra de Cerro Porteño en Fernando de la Mora.

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El ahora detenido, Alex David Mongelos Mendoza, alias Pitiki, habría sido el que portaba la escopeta con la que iniciaron el tiroteo.

Otro supuesto involucrado, Elías Fabián Paredes Insfrán, de 26 años, fue detenido el 18 de marzo del año pasado en Ciudad del Este.

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Este habría sido el que condujo el coche en el que llegaron los cerristas junto a los olimpistas.

Pitiki, detenido en el barrio San Pablo por estafa, ahora deberá comparecer también por el homicidio, ante la fiscala Viviana Duarte.