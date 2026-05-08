Cayeron por presunta estafa con cables y uno era buscado por homicidio de hincha olimpista

Agentes de la Comisaría 16ª Metropolitana detuvieron a dos hombres sospechosos de intentar concretar una estafa mediante compras telefónicas de cables industriales en el barrio San Pablo de Asunción.

Durante el procedimiento, los intervinientes descubrieron además que uno de los aprehendidos utilizaba una identidad falsa y contaba con órdenes de captura por homicidio doloso, tentativa de homicidio y rebeldía.

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Empresa ya había sido víctima de un caso similar

El comisario Juan Velázquez explicó que una empresa de la zona había denunciado previamente un hecho de presunta estafa ocurrido el día anterior.

Según relató, los sospechosos se hacían pasar por representantes de una firma conocida y realizaban pedidos de cables mediante llamadas telefónicas.

Con ese mecanismo, lograron retirar mercaderías por un valor aproximado de G. 24.000.000 sin concretar el pago correspondiente.

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La modalidad consistía en utilizar el nombre y membrete de empresas reconocidas, aprovechando que las proveedoras suelen otorgar créditos comerciales con pagos diferidos.

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Montaron operativo encubierto

Tras detectar un nuevo intento de compra por unos G. 35.000.000, responsables de la empresa alertaron nuevamente a la Policía.

El caso fue comunicado a la fiscala María Bernarda Álvarez, quien autorizó un trabajo encubierto para identificar a los responsables.

De acuerdo con el reporte policial, cerca de las 16:45 del jueves dos hombres llegaron al depósito a bordo de un automóvil Toyota plateado para retirar la carga.

Uno de ellos descendió del vehículo y se presentó en nombre de un supuesto cliente identificado como “Ángel Gómez”.

Sin embargo, el encargado del local demoró la entrega mientras los agentes, que ya se encontraban apostados en las inmediaciones, procedieron a interceptar a los sospechosos.

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Descubrieron identidad falsa y órdenes de captura

Durante el procedimiento, uno de los detenidos proporcionó un número de cédula que levantó sospechas entre los investigadores.

Ante las inconsistencias, fue sometido a una verificación dactiloscópica en el Departamento de Identificaciones.

Finalmente, la Policía confirmó que el hombre no era quien decía ser y fue identificado como Alex David Mongelos Mendoza.

Según los registros oficiales, el mismo posee órdenes de captura por homicidio doloso, tentativa de homicidio y rebeldía.

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Vinculado a homicidio de hincha de Olimpia

De acuerdo con los intervinientes, Mongelos Mendoza estaría relacionado con el homicidio de un hincha del Club Olimpia ocurrido en marzo de 2025 en la zona de Villa Elisa.

El detenido figura en una causa por homicidio doloso tramitada ante la Fiscalía Zonal de San Lorenzo.

Los detenidos y evidencias

Los aprehendidos fueron identificados como:

Brayan Leonardo Gutiérrez Cáceres , de 31 años

Alex David Mongelos Mendoza, quien inicialmente se presentó con otra identidad

La Policía también incautó el automóvil utilizado en el procedimiento, un Toyota Corolla Runx color plateado.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones sobre el presunto esquema de estafa.