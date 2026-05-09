Policiales
09 de mayo de 2026 a la - 11:57

Violento atraco domiciliario en San Pedro del Paraná: grupo armado que se lleva dinero y un automóvil

Grupo de personas bajo techo en ambiente rural, algunas sentadas y otras de pie, en reunión social con sillas y mesa.
Un grupo de cuatro asaltantes realizó un atraco domiciliario en la compañía San Solano de San Pedro del Paraná.Gentileza

Agentes de la Comisaría 48ª de San Pedro del Paraná alertaron sobre un atraco domiciliario cometido en la madrugada de este sábado por un grupo armado. Los maleantes serían cuatro y actuaron con el rostro cubierto, según la denuncia. Se habrían llevado dinero en efectivo, objetos de valor y un automóvil. El rodado fue abandonado horas después en la zona.

Por Sergio González

Un atraco domiciliario tuvo lugar en una vivienda de la compañía San Solano, del distrito de San Pedro del Paraná, en Itapúa, durante la madrugada de este sábado, aproximadamente a las 3:10. Según el reporte policial, los autores serían un grupo armado de cuatro integrantes que irrumpió en la vivienda.

La víctima fue identificada como Roberto Núñez Meza (38). El hombre relató que en la residencia se encontraba con su pareja e hijos en el momento del asalto.

Detalló a los intervinientes que los maleantes actuaron con pasamontañas y armas de fuego en mano.

Los uniformados convocaron al sitio a personal técnico de los departamentos de Criminalística e Investigaciones para iniciar los trabajos. El hecho fue informado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal en San Pedro del Paraná, Rolando Ortega.

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El atraco

En la madrugada, la víctima explicó que solamente escuchó que los asaltantes patearon la puerta de su habitación para reducir a su familia.

Dos agentes policiales cerca de un Volkswagen gris oscuro, una persona en sudadera oscura observa la escena en un camino de tierra.
Agentes policiales investigan un automóvil Volkswagen que fue abandonado tras un atraco domiciliario en San Solano.

Núñez indicó que lo tomaron solamente a él para llevarlo hasta otra habitación, donde le exigieron dinero. Los mismos tomaron un bolsón que contenía una suma de dinero, monedas y una cadena, según detalla el informe policial preliminar.

Los intervinientes manifiestan que no se logró precisar el valor robado por parte de la víctima. Además, los asaltantes tomaron el automóvil de la víctima para emprender su huida.

Se trata de un vehículo tipo Volkswagen modelo Vento (2012), con matrícula argentina GWD 342. Posteriormente, tras un rastrillaje de la Policía Nacional, se logró hallar el rodado abandonado en un camino vecinal en la zona de San Solano.