Violento atraco domiciliario en San Pedro del Paraná: grupo armado que se lleva dinero y un automóvil

Un atraco domiciliario tuvo lugar en una vivienda de la compañía San Solano, del distrito de San Pedro del Paraná, en Itapúa, durante la madrugada de este sábado, aproximadamente a las 3:10. Según el reporte policial, los autores serían un grupo armado de cuatro integrantes que irrumpió en la vivienda.

La víctima fue identificada como Roberto Núñez Meza (38). El hombre relató que en la residencia se encontraba con su pareja e hijos en el momento del asalto.

Detalló a los intervinientes que los maleantes actuaron con pasamontañas y armas de fuego en mano.

Los uniformados convocaron al sitio a personal técnico de los departamentos de Criminalística e Investigaciones para iniciar los trabajos. El hecho fue informado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal en San Pedro del Paraná, Rolando Ortega.

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El atraco

En la madrugada, la víctima explicó que solamente escuchó que los asaltantes patearon la puerta de su habitación para reducir a su familia.

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Núñez indicó que lo tomaron solamente a él para llevarlo hasta otra habitación, donde le exigieron dinero. Los mismos tomaron un bolsón que contenía una suma de dinero, monedas y una cadena, según detalla el informe policial preliminar.

Los intervinientes manifiestan que no se logró precisar el valor robado por parte de la víctima. Además, los asaltantes tomaron el automóvil de la víctima para emprender su huida.

Se trata de un vehículo tipo Volkswagen modelo Vento (2012), con matrícula argentina GWD 342. Posteriormente, tras un rastrillaje de la Policía Nacional, se logró hallar el rodado abandonado en un camino vecinal en la zona de San Solano.