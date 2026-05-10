Atrapan a tortoleros que operan en zona de la Costanera de la ciudad de Encarnación

Los supuestos tortoleros detenidos hoy fueron identificados como Misuo Akira Omar Fessler (53), Alejandro Andrés Fessler González (34), Omar Alberto Reyes González (41) y Adolfo Vergara Martínez (57).

Misuo Fessler cuenta con antecedentes por violencia familiar, tenencia sin autorización de estupefacientes y hurto agravado y Fessler González tiene un antecedente por hurto agravado.

Asimismo, Reyes González tiene tres antecedentes por hurto agravado, mientras que Vergara Martínez contaba con una orden de captura por supuesto hecho de abuso sexual en Encarnación.

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Los cuatro miembros de esta presunta banda criminal estaban a bordo de una camioneta Kia Sportage de color plata, con matrícula NAO 990.

En el interior de este vehículo se encontraron el inhibidor de señales, más otras herramientas que los sospechosos utilizaban para abrir los vehículos estacionados en el centro y zona de la Costanera de Encarnación, según fuentes policiales.

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Poco después de las 11:00 del sábado último, Rossana Elizabeth Reyes de Insaurralde (39), llegó hasta una dependencia policial de la capital del Itapúa para denunciar que desconocidos lograron abrir su vehículo estacionado sobre la calle Villarrica esquina Independencia Nacional y que le habían robado una notebook, G. 5.000.000 y una mochila cargada con objetos personas y algunos documentos.

Cuando los patrulleros llegaron al lugar del hecho lograron acceder a imágenes de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, en las que se pudo observar el momento exacto del robo, los ladrones y el vehículo, Kia Sportage que estaban utilizando para movilizarse.

Supuestos tortoleros fueron detenidos cuando regresaron al lugar del robo

Inmediatamente, los oficiales comenzaron a buscar la camioneta, aunque sin éxito en los primeros minutos. Sin embargo, una hora después, cuando la afectada estaba formalizando su denuncia en la comisaría, los uniformados recibieron la información de que la misma camioneta Kia Sportage con los cuatro ocupantes estaba estacionada en la misma dirección del robo denunciado.

Antes esta información, los oficiales a bordo de patrulleras y vehículos particulares rodearon el sitio y luego procedieron a sacar a los ocupantes.

En ese interin, Adolfo Vergara Martínez aprovechó una mínima oportunidad para intentar escapar. El sospechoso corrió unos metros tratando de eludir a los agentes, sin embargo, en cuestión de segundos fue alcanzado y capturado.

Los cuatro sospechosos con las evidencias encontradas en poder de ellos fueron llevados a la sede policial, donde fueron puestos a cargo del agente fiscal Edgar Villaverde.