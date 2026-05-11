Bugão trae cocaína de Perú y Bolivia, la vende en Brasil y Europa y también envía marihuana a Chile, según Interpol

Narciso Ayala, paraguayo, de 44 años, alias Bugão, nació en el municipio de Capitán Bado, departamento de Amambay, pero montó su imperio en la ciudad de Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú.

El supuesto narcotraficante fue detenido esta madrugada en un dúplex de la calle Fraternidad casi Mangore del barrio María Auxiliadora, en la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa.

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La operación Surco Sur fue ejecutada por policías de la División de Inteligencia Antidrogas, dependiente del Departamento Antinarcóticos, aunque con el acompañamiento del fiscal local, Enrique David Fornerón Rodríguez.

Según los uniformados, se movía con una cédula a nombre de Carlos Argüello, de 45 años, supuestamente domiciliado en Ciudad del Este.

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Con Bugão, fue detenido hoy su hermano mayor, Francisco Delosanto Ayala, de 55 años, quien gozaba de salidas transitorias, pero que ahora volverá a la cárcel.

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Operación Jerjes I

Narciso Ayala, alias Bugão, era el objetivo principal de la operación Jerjes I, ejecutada el 27 de octubre de 2021 en Saltos del Guairá y otras ciudades de Canindeyú.

De hecho, el capo se encontraba en rebeldía desde entonces, aunque ya imputado por lavado de dinero (articulo 196 del Código Penal) y asociación criminal (artículo 42 de la Ley de Drogas).

En la notificación roja de Interpol, es decir, la orden de captura internacional, dice que “el hoy buscado sería el creador y líder de la organización criminal que se dedicaría al transporte de cocaína desde Perú o Bolivia hasta el territorio nacional y de este lugar a la República de Brasil y países europeos, así como envíos de marihuana a la República de Chile”.

La operación Jerjes I fue una investigación desarrollada por la entonces fiscala de Narcotráfico, Lilian Lorena Ledesma Jara, con policías del Departamento Contra el Lavado de Activos.

En esa serie de intervenciones, había sido capturada la esposa de Bugão, Ninfa Villasboa Chamorro, ahora de 39 años, quien después fue condenada a 7 años y 6 meses de cárcel, pero que actualmente cumple la pena en arresto domiciliario.

También cayó en ese momento el hermano mayor de Bugão, Francisco Delosanto Ayala, ahora de 55 años, quien fue condenado a 6 años de prisión, pero que actualmente gozaba de salidas transitorias, aunque como hora fue recapturado con su hermano menor tendrá que volver al encierro.

Otro detenido y condenado fue Sirio Eudes Riquelme Bazán, ahora de 36 años, quien fue penado con 6 años de reclusión y que en teoría sigue encerrado.

Por la misma causa, esperan juicio oral Didier Ramón Ledesma, ahora de 43 años, y Carmen Jazmín López Florentín, de 34 años, quienes tienen medidas alternativas a la prisión.

Ahora, el único prófugo en la causa es Pablo Alberto Martínez Groessinger, ahora de 43 años, alias Tito Pedro Juan, pareja de Carmen Jazmín.

Durante el caso Jerjes I, la Policía y la Fiscalía identificaron bienes e inmuebles de Bugão por valor de más de 25 millones de dólares, muchos de los cuales quedaron a cargo de la Secretaría de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Según figura en la imputación en el caso Jerjes I, Bugão también tiene una condena de 4 años de cárcel en Brasil y otras dos investigaciones abiertas, todas por tráfico de drogas y armas.

Secuestro, homicidio y pista clandestina atribuidos a Narciso Ayala

Narciso Ayala, alias Bugão, llegó a ser involucrado en al menos dos procesos penales de relevancia en Paraguay.

El 7 de junio de 2007, fue capturado como sospechoso del secuestro del adolescente brasileño Leandro Dinei Baumann, quien sería rescatado el 29 de junio del mismo año, tras permanecer 24 días en cautiverio en la zona de Corpus Chisti.

El 11 de marzo de 2012, fue acribillado a tiros en Saltos del Guairá el joven paraguayo Willian Ulises Saavedra González, en un ataque que en ese momento fue atribuido a Narciso Ayala, alias Bugão, “un supuesto narco que vive en la ciudad y que ahora está prófugo”, según las crónicas de la época.

El 21 de marzo de 2024, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lanzó la operación Ypané, con el acompañamiento del fiscal de Narcotráfico de Pedro Juan Caballero, Celso René Morales Fernández, quienes localizaron en la zona del Cerro Guasú una pista de aterrizaje clandestina, un hangar dentro del cual fue encontrada una avioneta mau e incluso una caleta para el resguardo de mercaderías.

Este aeródromo clandestino era gerenciado supuestamente por Narciso Ayala, alias Bugão, y usado presuntamente para descargar cocaína procedente de Perú y Bolivia, según dijeron en ese momento los intervinientes.