Captura de “Bugão”: “Hemos golpeado a la cabeza faltante”

Narciso Ayala (44), alias “Bugão”, considerado uno de los criminales más buscados de Paraguay y presunto líder de un clan dedicado al narcotráfico y lavado de dinero, fue detenido este lunes durante un allanamiento realizado por la División de Inteligencia Antidrogas de la Policía Nacional en Encarnación.

El sospechoso contaba con orden de captura nacional e internacional y había sido declarado en rebeldía.

“La captura de Narciso Ayala se concreta después de un trabajo de inteligencia de importancia. Un trabajo de vigilancia en la zona sur del país, donde a tempranas horas se pudo concretar tras un allanamiento en un recinto privado”, comentó el comisario principal Mario Vallejos, jefe de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Señaló que por el momento no pueden dar muchos detalles, pero resaltó la importancia de la captura y aseguró que una vez que se realicen los trabajos de investigación en el lugar se podrá tener un panorama más claro de la situación.

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“Ahora vamos a estar observando con lupa todas las actividades que estaba llevando a cabo en la zona sur del país, donde no creemos que solo sea una zona para su refugio, sino una zona desde donde ha comenzado a operar” refirió el comisario.

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En otro momento, aseguró que esta captura es clave para conocer las conexiones que existen dentro del clan del cual era líder y de esa forma seguir combatiendo al narcotráfico.

“Hemos golpeado a la cabeza faltante, el eslabón que estaba faltando. Ahora tenemos que trabajar en silencio para buscar las conexiones que puedan existir y continuar dando pelea al narcotráfico”, concluyó.