Aprehenden a aficionado de Guaraní tras incidentes por mostrar camiseta azulgrana

Un aficionado del Club Guaraní fue aprehendido durante el segundo tiempo del partido disputado en el estadio La Nueva Olla, por un hecho de perturbación a la paz pública luego de protagonizar un incidente al exhibir una remera de Cerro Porteño en el sector asignado a la hinchada aurinegra.

El procedimiento fue confirmado por el comisario Pablo Insfrán, de la Comisaría 4ª Metropolitana de Asunción, quien explicó que agentes de Eventos Deportivos detectaron la situación a través de cámaras de seguridad instaladas dentro del estadio.

Según el jefe policial, el hincha mostraba la camiseta azulgrana hacia el sector ocupado por aficionados cerristas, situación que fue considerada una provocación en medio del encuentro.

Lea más: Caen presuntos barras bravas que operaban foco de microtráfico en barrio San Pablo

Se resistió al procedimiento, según la Policía

El detenido fue identificado como Juan Moisés Franco Franco, de 22 años, hincha de Club Guaraní y domiciliado en la ciudad de San Lorenzo.

De acuerdo con el informe policial, cuando los intervinientes intentaron retirarle la prenda, el joven se resistió y se produjo una escaramuza tanto con agentes de seguridad como con otros aficionados presentes en la gradería Pettengill.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Quisieron esconder la remera entre los demás hinchas”, relató el comisario Insfrán al describir el procedimiento realizado dentro del estadio.

El jefe policial sostuvo además que este tipo de acciones puede interpretarse como una incitación a la violencia dentro de escenarios deportivos.

“¿Qué tendría que hacer un hincha de Guaraní con una remera de Cerro exhibiendo hacia el público? Incita a causar problemas”, afirmó.

Lea más: Allanan presunto foco de microtráfico en Luque: detenidos serían integrantes de “Chancholigans”

Fue detenido al finalizar el partido

La Policía indicó que el joven ya había sido identificado mediante imágenes de circuito cerrado y que su aprehensión se concretó una vez finalizado el encuentro, durante la salida de los hinchas visitantes.

Según el reporte oficial de la Comisaría 4ª de Asunción, el procedimiento fue caratulado como supuesto hecho de perturbación de la paz pública.

Las autoridades señalaron además que el detenido no posee antecedentes penales ni portaba armas u objetos peligrosos al momento de su aprehensión.

El operativo de seguridad desplegado por la Dirección de Policía de Asunción también dejó como saldo cinco cuidacoches demorados y un aficionado de Guaraní con resultado positivo al alcotest.