Allanan presunto foco de microtráfico en Luque: detenidos serían integrantes de “Chancholigans”

El procedimiento fue realizado en la noche de este miércoles por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía, en coordinación con la fiscala antidrogas Julia Báez.

Los allanamientos se efectuaron en dos viviendas colindantes ubicadas sobre la calle Inocencio Soto, del barrio Palma Loma de Luque, donde fueron detenidas y aprehendidas ocho personas.

Durante el operativo, los intervinientes incautaron unas 193 dosis de distintas sustancias estupefacientes, entre ellas supuesta cocaína tipo crack, clorhidrato de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo, celulares, balanzas de precisión, cuatro motocicletas y dos automóviles.

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“Vendían bajo una carpa”

El comisario Fernando Ruiz Díaz, del Departamento Antinarcóticos, explicó que las viviendas eran utilizadas como puntos de venta de drogas al menudeo y que incluso las transacciones se realizaban en plena vía pública.

“Ellos prácticamente estaban comercializando estas sustancias bajo esta carpa”, señaló el jefe policial durante el procedimiento.

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Agregó que los agentes ya venían desarrollando tareas investigativas para identificar al grupo y reunir evidencias sobre el esquema de microtráfico.

Según indicó, al momento del allanamiento los sospechosos estaban realizando presuntas ventas de drogas y fueron reducidos inmediatamente por los agentes.

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Sospechosos serían miembros de “Chancholigans”

De acuerdo con los investigadores, varios de los detenidos serían integrantes de la barra organizada del Club Sportivo Luqueño conocida como “Chancholigans”.

Además, el comisario Ruiz Díaz afirmó que el sitio ya había sido intervenido anteriormente por hechos similares, pero que los involucrados continuaban operando en el lugar.

“Es un negocio familiar”, sostuvo el jefe policial al referirse a los vínculos entre varios de los aprehendidos.

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Uno de los detenidos tenía orden de captura

Entre los detenidos figura Miguel Ángel Ruiz Pereira, de 28 años, quien contaba con orden de captura pendiente por causas relacionadas con hurto, según datos de la Policía.

Las demás personas quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

El operativo contó además con apoyo de agentes de la Comisaría 3ª Central de Luque.