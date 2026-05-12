Bella Vista Sur: violento atraco domiciliario durante la madrugada de este martes

Un sexagenario y su familia fueron atracados por tres hombres en su vivienda particular, ubicada en el barrio Niño Jesús, en la ciudad de Bella Vista, del departamento de Itapúa. El hecho de inseguridad ocurrió la madrugada de este martes, cerca de las 1:30, según la denuncia radicada en la Comisaría 14ª de la zona.

El jefe de la comisaría local, subcomisario Edgar Britoz, manifestó que los denunciantes indicaron que uno de los tres sujetos portaba un revólver y todos actuaron con capuchas. Refirió que los mismos actuaron con violencia, principalmente contra el propietario de la residencia, quien estaba con su pareja y un hijo menor de 12 años en la residencia.

La víctima fue identificada como Marcelino Aquino (65); su pareja sentimental sería Bernardina Villalba, según el informe policial. Los maleantes se llevaron dinero en efectivo, G. 700 mil y tres aparatos celulares.

Los intervinientes convocaron a personal técnico de los departamentos de Criminalística e Investigaciones para recolectar indicios. Las víctimas detallaron que el grupo criminal actuó con guantes de látex durante el atraco. El caso también fue informado al agente fiscal de turno.

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Atraco domiciliario

Aquino relató a los uniformados que los criminales rompieron el vidrio templado de la puerta de acceso a la vivienda para luego someterlo y exigirle el dinero que tenía.

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El responsable de la comisaría explicó que el ciudadano sería un jefe de obras, y que detalló que recientemente entregó una obra grande. Presumen que los maleantes creían que la víctima tenía una gran suma de dinero en efectivo consigo.

No obstante, el trabajador habría indicado que gran parte del dinero lo entregó a los obreros y el resto no lo tendría en efectivo.

La vivienda cuenta con cámaras de circuito cerrado, pero en el momento de la irrupción del grupo criminal, los mismos desconectaron el servicio de internet. No obstante, los intervinientes están buscando cámaras de residentes de la zona que ayuden a identificar a los presuntos autores.

La residencia se encuentra al costado de una reserva natural y presumen que los atracadores ingresaron y huyeron por esta zona boscosa.