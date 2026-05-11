En el escondite de “Bugâo” en Encarnación, lo encontraron con su hermano condenado

Tras un operativo desplegado por el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, se concretó la captura de un presunto narcotraficante con perfil de alto nivel, identificado como Narciso Ayala (44), presunto líder de una banda criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína hacia Brasil y supuesto lavado de dinero. El sindicado tendría vínculos con grupos criminales del vecino país y una notificación roja de la Interpol, siendo requerido por la Justicia brasileña.

El detenido, conocido con el alias de Bugâo, cuenta con órdenes de captura en nuestro país por tráfico de drogas en el marco del operativo Jerjes I, desarrollado en el año 2021. En ese momento fueron detenidos el hermano y la esposa del presunto líder de esta banda.

Según detalló el jefe de inteligencia del Departamento Antinarcóticos, comisario Fernando Ruiz Díaz, Ayala fue detectado en Encarnación hace unos seis meses. Los informes indican que el capo intentaba reorganizar la estructura criminal y dirigía algunas operaciones desde este lugar para continuar con los envíos de droga al Brasil.

En el lugar, los intervinientes lograron la incautación de documentos aparentemente apócrifos a nombre de un tal Carlos Arguello; un cuaderno con anotaciones; tres aparatos celulares de la marca iPhone; y una camioneta Volkswagen Amarok 2024, color pirita, con matrícula AAYF 033.

El agente fiscal que intervino en el operativo, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, Enrique Fornerón, indicó que investigará al hombre por la producción de documentos falsos, pero que, por sus causas por narcotráfico en la capital, será trasladado para someterse a esos procesos.

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Hermano condenado

El ahora detenido fue hallado junto a su hermano, Francisco Delosantos Ayala (55), quien cuenta con una condena a 6 años de prisión desde el año 2024 por lavado de dinero. El mismo había sido detenido en el operativo Jerjes I.

Según explicó Fornerón, el hombre cuenta con una medida de semilibertad, con salida transitoria, en la que figuraba que este lunes debía estar para las 11:00 en el Penal de Emboscada. Supuestamente, el beneficio le fue otorgado por su estado de salud, ya que presenta aparentes problemas cardíacos y cuenta con medicación.

El fiscal detalló que Francisco Ayala no fue detenido, pero sí será evaluada la validez de sus documentos que acreditan el régimen de semilibertad y por qué estaba en Encarnación, mientras debería cumplir condena.

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Alias Bugâo

Narciso Ayala había sido detenido en 2012 por un caso de homicidio ocurrido en Salto del Guairá. Sin embargo, posteriormente obtuvo arresto domiciliario por disposición judicial.

Además, posee procesos abiertos en Brasil e incluso una condena por tráfico de drogas en ese país, según el informe policial.

En octubre de 2021, autoridades realizaron 17 allanamientos simultáneos en el marco de la operación “Jerjes I” contra la estructura liderada por Ayala. En aquel operativo se identificó la firma “4 Hermanos de Canindeyú SRL”, presuntamente utilizada como fachada para operaciones de lavado de dinero mediante la comercialización de ganado vacuno.