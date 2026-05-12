Operación Surcos del Sur: jueza decreta prisión de Bugão

La operación contra el narcotráfico Surcos del Sur fue llevada a cabo ayer en el barrio María Auxiliadora de la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa, en el Sur de Paraguay. El principal detenido resultó ser Narciso Ayala, de 44 años, alias Bugão, quien fue sorprendido en compañía de su hermano mayor, Francisco Delosanto Ayala, de 55 años, alias Chapéu.

El allanamiento fue materializado por policías de la División de Inteligencia Antidrogas, dependiente del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, unidad también conocida como Antinarcóticos.

Acompañó el procedimiento el fiscal de Narcotráfico local, Enrique David Fornerón Rodríguez.

Investigación sobre narcotráfico internacional

Bugão era buscado desde el 27 de octubre de 2021, cuando se hizo la operación Jerjes I, en la ciudad de Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú.

De hecho, su hermano Chapéu sí había sido arrestado cuando eso y luego condenado a 6 años de cárcel. Actualmente gozaba de salidas transitorias, medida que seguramente le va a ser revocada.

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Jerjes I fue una investigación fue desarrollada por la entonces fiscala de Narcotráfico de Asunción, Lilian Lorena Ledesma Jara, con policías del Departamento Especializado Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

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Dicho equipo descubrió que Bugão era “el creador y líder de la organización criminal que se dedicaría al transporte de cocaína desde Perú o Bolivia hasta el territorio nacional y de este lugar a la República de Brasil y países europeos, así como envíos de marihuana a la República de Chile”, según dice en el acta de imputación.

Narcisco Ayala estuvo hoy en tribunales

Tras su captura en Encarnación, Bugão fue traído en Asunción en avión.

Esta mañana, compareció en el Palacio de Justicia ante la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Soledad Montania de Bassani.

La magistrada decretó la prisión preventiva de Bugão en el Centro Nacional de Prevenidos, que es como se llama ahora la que hasta ayer era la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

El cambio de nombre obedece a que el penal ahora ya va a albergar solo a presos prevenidos (procesados) y no a condenados, que a su vez van a ser derivados a las prisiones del interior del país.