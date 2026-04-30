Ni arresto ni tobillera electrónica: Dalia López seguirá presa en el Comple

La continuidad de Dalia López Troche en el Complejo de Mujeres Privadas de Libertad (Comple) ubicado en Emboscada, fue resuelta en una audiencia de revisión de medidas realizada hoy ante el juzgado penal de Garantías N° 12, en la que la empresaria participó a través de medios telemáticos.

El magistrado Francisco Acevedo descartó la modificación de la prisión preventiva decretada el 3 de abril pasado por el juez penal de Garantías de turno Raúl Florentín.

A través de un escrito presentado por los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres Frutos y Álvaro Cáceres Alsina, la de defensa de la empresaria presentó como hecho nuevo un informe del médico José Martínez, quien examinó a la procesada en su lugar de reclusión y recomendó la realización de estudios médicos complementarios para profundizar diagnóstico y dar las indicaciones correspondientes.

Los defensores explicaron que el profesional fue convocado debido a que la empresaria dice tener palpitaciones, dolores en el pecho, mareos e insomnio y recomendó una serie de estudios para precisar el diagnóstico.

Defensa ofreció millonaria fianza real y uso de tobillera electrónica

Para acceder al arresto domiciliario, la defensa ofreció una fianza real de US$. 1.672.276, garantizada con cuatro inmuebles de terceros y el uso de tobillera electrónica.

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Dalia López pide cumplir el arresto domiciliario en la residencia ubicada en Guillermo Enciso Velloso N° 2.259 entre Nicanor Torales y Raúl Carmona, Recoleta, propiedad de José Félix Legal Yegros, bajo control policial.

Con relación al peligro de obstrucción a la investigación, la defensa alega que el mismo ya no existe debido a que la investigación se encuentra prácticamente concluida y que por el tiempo transcurrido y las diligencias realizadas, prácticamente ya no existen diligencias importantes que realizar.

Dalia López y el caso Ronaldinho Gaúcho

Dalia está procesada por supuesto uso de documentos públicos de contenido falso,producción de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, tras ser señalada como la persona que gestionó la documentación falsa proveída al exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira,Ronaldinho Gaúcho, su hermano Roberto de Assis Moreira y el empresario Wilmondes Souza Lira.

Recordemos que en la mañana del 4 de marzo de 2020 el astro brasileño Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaúcho, llegó a nuestro país de la mano de la empresaria Dalia López, para el lanzamiento y presentación del “Móvil de la salud de las niñas y los niños”, así como para el lanzamiento de su libro “Genio en la vida”.

Todos presentaron cédulas paraguayas para ingresar a Paraguay.

Ronaldinho, de visitante ilustre a presidiario

Ese día, siempre acompañado de Dalia López, Ronaldinho participó en distintas actividades y hasta fue declarado Visitante Ilustre de Asunción por el entonces intendente Óscar “Nenecho” Rodriguez.

Sin embargo, la irregularidad de la documentación no pasó inadvertida para las autoridades y en horas de la noche, una comitiva judicial policial encabezada por los fiscalesFederico Delfino, Alicia Sapriza, Marcelo Pecci y Manuel Doldán, e integrada por agentes policiales del Departamento Contra el Crimen Organizado, irrumpió en la suite presidencial del Hotel Yacht y Golf Club Paraguayo, en Lambaré, donde el futbolista se encontraba hospedado, con una orden de cateo de la habitación.

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Tras ser procesados por supuesto uso de documentos público de contenido falso (cuya expectativa de pena es de hasta 5 años de cárcel), Ronaldo y Roberto fueron detenidos el 6 de marzo de 2020.

Ronaldo y Roberto fueron derivados a la Agrupación Especializada donde cumplieron prisión preventiva hasta el 7 de abril del mismo año, fecha en que pasaron a cumplir arresto domiciliario en el céntrico hotel Palmaroga.

En agosto del 2020, Ronaldinho Gaúcho recuperó su libertad tras ser beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, mientras su hermano Roberto recibió una condena de 2 años, con suspensión a cambio de donaciones, luego de casi seis meses de proceso, durante el que estuvieron en prisión casi 1 mes.

Por disposición del entonces juez penal de Garantías Gustavo Amarilla (actual camarista), Dinho pagó US$ 90.000 y Roberto pagó US$ 110.000.

Los mensajes que comprometen a Dalia López

En declaraciones a la Fiscalía, la esposa de Wilmondes, Paula Regina Oliveira relató en forma detallada cómo Dalia contactó con ellos para realizar las actividades mencionadas y las gestiones que realizó para el efecto. La testigo incluso entregó a la Fiscalía su celular, donde constan las conversaciones en la que Dalia les mantenía al tanto del avance de las gestiones para la obtención de la documentación que resultó ser apócrifa.

Por su parte, Dalia López se mantuvo con paradero desconocido desde el inicio del proceso hasta el 2 de abril, cuando fue detenida en una residencia del barrio Herrera.

La celda vip que le costó el cargo a la jefa del Departamento Judicial de la Policía Nacional

Al día siguiente, el entonces juez de turno Raúl Florentín dispuso la prisión preventiva de Dalia López durante diez días en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional y una vez concluido este plazo. Posteriormente, según la resolución, la procesada debía ser trasladada al Comple, medida que se cumplió el 13 del mismo mes.

Para ese entonces, Dalia estaba incolucrada en un nuevo escándalo, pues salió a luz que se había acondicionado su celda con aire acondicionado, somier, frigobar y muebles varios para albergar a la empresaria, en un escandaloso contraste con las precarias condiciones de reclusión de las demás internas.

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El escándalo de la celda vip de Dalia motivó la apertura de un sumario y la inmediata destitucion de la jefa de dicha repartición policial,Cria. Ppal. Nidia Martinez.