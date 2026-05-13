Detienen a dos bajo sospechas de estar vinculados con bandas de “piratas del asfalto”

Los detenidos bajo sospechas de estar vinculados a bandas de piratas del asfalto fueron identificados como Alexis Daniel Marín Zaragoza (21), quien fija residencia en la localidad de Kokueré, en el departamento de San Pedro y Nelson Portillo Villalba (43), domiciliado en el barrio Fátima de la capital del Alto Paraná y con antecedente por robo agravado.

Ambos estaban circulando a bordo de un automóvil Toyota IST gris, con matrícula AADK 117, en cuyo interior los agentes policiales encontraron el fusil de plástico, tres teléfonos celulares y algunos productos que, según los investigadores, podrían ser parte de un importante lote de mercaderías denunciadas como robadas en los últimos días.

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El director de Policía de Alto Paraná, comisaría general José Vega confirmó que luego de los últimos ataques perpetrados en la zona por los maleantes conocidos como piratas del asfalto, la Policía inició un operativo de control en forma aleatoria sobre todos los caminos de entrada y salida del departamento.

Poco antes de las 05:00, ambos sospechosos cruzaron hacia el centro de Ciudad del Este el peaje ubicado en el kilómetro 26 de la ruta PY02, pero cuando se percataron de que en el sitio estaba instalado un retén policial, el que iba al mando del automóvil efectuó una repentina maniobra para intentar evadir el control.

Detenidos dicen ser macateros y niegan nexo con piratas del asfalto

La abrupta reacción de los ocupantes del rodado despertó las sospechas de los uniformados, que los persiguieron y tras una corta corrida lograron alcanzarlos y detenerlos. Ambos aseguraron que eran macateros, comerciantes dedicados a la venta al menudeo de mercaderías de todo tipo.

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Sin embargo, los sospechosos no pudieron justificar la presencia de la réplica del arma y los investigadores sospechan que ambos podrían estar vinculados a alguno de los grupos de piratas del asfalto que operan en la región.

Fue por ello que comunicaron el procedimiento a la Fiscalía, incautaron los celulares que enviaron para ser sometidos a peritaje. Los investigadores también mencionaron que van a pedir imágenes de circuito cerrado del último asalto perpetrado contra transportadoras de cargas, ya que tienen sospechas de que auto IST fue utilizado en uno de los golpes denunciados recientemente.