Piratas del asfalto asaltan camión y roban 27.000 litros de aceite vegetal en Tebicuary

El caso es investigado como un supuesto hecho de robo agravado y ocurrió alrededor de las 17:30 sobre la ruta PY10 Las Residentas, frente al cementerio municipal de Tebicuary, según reportó la Comisaría 36ª jurisdiccional.

La víctima fue identificada como Alberto Rubén Pessoa Bogarín, de 27 años, domiciliado en la ciudad de Itauguá, quien se desempeñaba como conductor de un tractocamión Scania modelo R112 con carreta cisterna.

De acuerdo con el informe policial, el transportista trasladaba una carga de aproximadamente 27.000 litros de aceite vegetal desde la ciudad de Caaguazú con destino final a Villeta. Según el relato brindado por la víctima a los intervinientes, el asalto ocurrió cuando descendió momentáneamente del camión para realizar una necesidad fisiológica a un costado de la ruta.

En ese momento fue abordado por dos hombres que se movilizaban en un automóvil presumiblemente de la marca Toyota, color blanco. Uno de los desconocidos descendió del vehículo y, supuestamente armado con una pistola, obligó al chofer a subir nuevamente al tractocamión bajo amenazas.

Posteriormente, los delincuentes llevaron el vehículo unos diez kilómetros más adelante, donde detuvieron la marcha sobre la banquina.

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Allí, según la denuncia, el segundo sospechoso abordó el camión y ambos procedieron a maniatar al conductor utilizando una cuerda. La víctima fue reducida y empujada hacia el camarote del camión, mientras los asaltantes tomaban el control total del vehículo.

El chofer manifestó que, por la percepción del trayecto recorrido, cree que fue trasladado hasta la zona de Paraguarí, donde los delincuentes finalmente vaciaron la carga de aceite vegetal que transportaba la cisterna. Luego de concretar el robo de la mercadería, los autores retornaron nuevamente hacia Tebicuary con el conductor aún reducido dentro del vehículo.

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Horas más tarde, abandonaron tanto al chofer como al camión sobre la ruta D018, ramal que conduce hacia la ciudad de San José de los Arroyos.

El procedimiento policial se inició luego de que agentes de la Comisaría 36ª recibieran una alerta radial del Centro de Operaciones Policiales. Al llegar al lugar indicado, los uniformados encontraron el camión estacionado a unos 20 metros de la capa asfáltica, con el conductor aún en el sitio.

La víctima relató detalladamente lo ocurrido y confirmó que los delincuentes le devolvieron su teléfono celular antes de abandonar el lugar.

Tras conocerse el hecho, la Policía Nacional desplegó un operativo de cierre en zonas limítrofes entre los departamentos de Guairá, Caaguazú y Paraguarí, con el objetivo de localizar a los responsables.

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Asimismo, fueron convocados agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles – Regional Guairá, personal de Criminalística y efectivos del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos.

Los investigadores intentan determinar ahora dónde fue descargada la totalidad del aceite robado y si existe una estructura organizada detrás del golpe.