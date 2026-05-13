Fantasioso relato del supuesto feminicida de Loreto, Concepción

Desde el momento en que informó la supuesta desaparición de Marisa Paola Balbuena Medina, de 26 años, la familia de la mujer no creyó en la versión de Juan Antonio González Ferreira, de 28 años. El hombre había mencionado a los padres de su joven pareja que sospechaba que ella se fue de la casa con otro hombre.

El feminicidio ocurrió en una vivienda que compartían el ahora detenido y la víctima, ubicada en Hugua Rivas La Asunción, del distrito de Loreto, departamento de Concepción. Los investigadores encontraron el cuerpo de la joven mujer enterrado en el patio.

Luego de haberse encontrado en la mañana de este miércoles el cadáver de Marisa Paola a solo 60 metros de la casa donde la víctima vivía con Juan Antonio, el hombre realizó un fantasioso relato a los investigadores. Buscando deslindar su responsabilidad en el asesinato de la mujer, pidió que se investigue a un hombre de unos 30 años, de apellido Amarilla.

Ese hombre supuestamente era el amante de la víctima de feminicidio y que en la siesta del lunes último, cuando llegó de sorpresa a la casa, la encontró en la cocina con el hombre de apellido Amarilla. Añadió que se produjo una pelea y el presunto amante golpeó a la mujer con un pedazo de madera y ella cayó al piso.

Agregó que en ese momento él se tiró sobre su pareja y le pidió una explicación sobre la presencia del hombre en su casa, pero que ella ya no respondía. Dijo que recibió amenazas de Amarilla y que, debido a eso, no reveló lo sucedido con Marisa.

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También indicó que no realizó la denuncia porque contaba con una orden de detención por una denuncia de violencia familiar presentada en el año 2018 por una expareja.

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Mencionó además que auxilió a su hijo de 3 años, que estaba durmiendo en la pieza, y que por temor no le dijo a nadie lo que pasó en la cocina de la casa.

Detenido desde ayer

Juan Antonio González Ferreira se encuentra detenido desde ayer en la Dirección de Policía en Concepción por el caso de violencia familiar del año 2018, pero ahora tendrá una nueva causa: la de presunto feminicidio, que es investigada por el fiscal Arnaldo Argüello.

Fue detenido recién ayer por el caso de violencia familiar denunciado en 2018, luego de aparecer en el sistema informático de la Policía Nacional cuando familiares de Marisa Paola Balbuena Medina lo presentaron como sospechoso de su supuesta desaparición en ese momento.

La víctima de feminicidio tenía dos hijos: uno de cinco años que, según los datos, no era del presunto autor del crimen, y otro de 3 años que era hijo de ambos. Se unieron hace casi siete años, cuando Marisa estaba embarazada de una relación anterior, de acuerdo con los investigadores.

Otro dato relevante es que la víctima supuestamente sufría constantes maltratos verbales y psicológicos por parte del presunto victimario, aunque no habían llegado a agresiones físicas, según el relato de sus familiares.