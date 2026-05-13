Loreto: hallan muerta a una mujer y su concubino es el principal sospechoso

El informe policial señala que agentes designados a la búsqueda de Marisa Paola Balbuena Medina, de 26 años, siguieron las manchas rojas en los arbustos y llegaron hasta una zona boscosa. A unos 60 metros de la casa donde vivía con su concubino, Juan Antonio González Ferreira, de 28 años, encontraron un lugar donde se notaba que la tierra había sido removida recientemente.

Sobre la tierra removida había varios troncos y, al verificar el lugar, decidieron realizar una excavación. A unos 50 centímetros ya se pudieron ver los miembros inferiores —pies—, que tenían medias de color rosado. Al continuar cavando, se pudo saber que se trataba de un cadáver de sexo femenino.

Al quitarlo a la superficie, se confirmó que se trataba de la mujer que había sido denunciada como desaparecida por su concubino, quien se encuentra detenido desde ayer por un caso de violencia familiar del año 2018, que apareció en el sistema policial cuando el padre de la víctima realizó la denuncia de la desaparición de la joven, que finalmente fue hallada sin vida.

Golpes

El médico forense del Ministerio Público, Roberto Barrios, inspeccionó el cuerpo encontrado enterrado y dijo que la mujer presentaba una herida cortante en la región occipital —zona posterior de la cabeza— y fractura del maxilar inferior —mandíbula—.

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El cuerpo fue llevado hasta la morgue judicial ubicada en Asunción para que sea sometido a autopsia y así determinar la causa y el mecanismo de la muerte de la mujer de 26 años, que deja dos hijos menores.