Tacumbú se acerca a su capacidad ideal y apunta a dejar atrás el histórico hacinamiento

El titular del Ministerio de Justicia reiteró que el histórico establecimiento penitenciario dejó de funcionar bajo la denominación de Tacumbú y pasó a llamarse Centro Nacional de Prevenidos. Ahora este espacio será destinado exclusivamente a personas con prisión preventiva.

“Tacumbú dejó de existir como Tacumbú y pasó a ser desde el lunes el Centro Nacional de Prevenidos”, expresó el ministro.

Lea más: Video: casi 500 presos fueron llevados de Tacumbú al penal de máxima seguridad de Emboscada

Según explicó, tras el traslado de 500 presos, actualmente el penal alberga unas 1.600 personas, una cantidad cercana a la capacidad considerada ideal para el establecimiento, fijada en 1.500 internos.

Antes de los traslados, más de 2.160 personas estaban recluidas en Tacumbú, lo cual implicaba que todos los pasillos y pabellones estaban sumamente hacinados y los reos vivían en condiciones deplorables.

Afirmó que esta reestructuración era necesaria para mantener el orden instaurado con el operativo Veneratio, mediante el cual controlaron facciones criminales que dominaban en la cárcel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hacinamiento supera el 1.000% en cárceles: esto revela el informe del MNP

El ministro sostuvo que esta reducción de reos permitirá avanzar con nuevas obras de infraestructura y una reorganización interna que antes resultaban más complejas debido a la sobrepoblación.

Nicora recordó que este esquema ya fue aplicado en penales de Ciudad del Este y Minga Guazú, además de la reorganización del sistema penitenciario femenino tras el cierre del Buen Pastor.

Lea más: Tacumbú cambia de nombre y deja de recibir a presos con condena

Apuntan a clasificar internos por módulos

El titular de Justicia indicó que, una vez estabilizada la cantidad de internos, el siguiente paso será implementar una subclasificación dentro del Centro Nacional de Prevenidos.

El objetivo es distribuir a las personas procesadas por módulos, de acuerdo con el tipo de causa penal, evitando que internos con perfiles distintos compartan los mismos espacios.

“No es lo mismo tener en un mismo lugar a una persona que entra con prisión preventiva por haber robado una radio y una persona sindicada por abuso de menores o falsificación de cheques”, planteó en ABC Cardinal.

Lea más: Requisa en Cereso tras alerta de inteligencia de posible presencia de armas de fuego

Requisa en Cereso por posible ingreso de armas

En otro punto de la entrevista, Nicora confirmó una requisa realizada en el penal de Cereso, Encarnación, tras reportes de inteligencia sobre el posible ingreso de armas de fuego.

El procedimiento fue realizado con participación de 60 agentes de la Policía Nacional, 20 efectivos militares y 15 agentes penitenciarios, con el objetivo de verificar la información recibida.

Según el ministro, el operativo se dispuso luego de que una fuente considerada “confiable” alertara sobre un eventual riesgo dentro del penal.

Lea más: Incautan armas de fuego en celda del pabellón del PCC en el Cereso

Hasta el momento, no se brindaron detalles de los resultados de esta requisa.