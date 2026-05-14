Policía reporta detención de una persona que mantuvo de rehén a una brasileña usando arma de juguete

La Policía Nacional reportó la detención de un hombre que cometió privación ilegítima de libertad contra una mujer de nacionalidad brasileña, bajo amenazas con un arma de juguete. El operativo se registró en Saltos del Guairá, según indica el reporte policial.

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Efectivos del Puesto Policial 29 de Septiembre del distrito de Saltos del Guairá llevaron a cabo el procedimiento de detención de un hombre que dijo llamarse Jorge Álvarez, mayor de edad, que tenía de rehén a Lucía Henz Hoff (58), domiciliada en la ciudad de Cândido Rondon, del estado de Paraná, Brasil, señala el informe.

Según los datos, Álvarez, paraguayo, sin cédula de identidad, fue detenido cuando conducía un automóvil Volkswagen, modelo Crossfox, color gris, chapa Nº ARJ6358, propiedad de la víctima.

Los intervinientes se incautaron de una pistola de juguete que estaba en poder del aprehendido, de acuerdo con el informe divulgado por la Policía Nacional.

Se detalla que personal del Puesto Policial 29 de Septiembre se encontraba realizando control de personas y vehículos frente a la dependencia cuando fue embestido por dicho rodado. Tras el suceso, comenzó una persecución que terminó sobre la avenida Paraguay, frente al shopping Salto.

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Álvarez fue detenido y la víctima de un presunto secuestro fue liberada, según se desprende del reporte.

Según el relato de la víctima, al momento de llegar a su domicilio, ubicada en Brasil, fue sorprendida por el supuesto autor, quien bajo amenaza con arma de fuego la tomó de rehén y luego la trasladó al lado paraguayo.

Lo sucedido fue comunicado a la fiscala Sonia Benítez, quien dispuso que el aprehendido sea identificado mediante el sistema AFIS, a cargo del personal de Criminalística, lo cual arrojó resultado negativo.