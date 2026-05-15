Policiales
15 de mayo de 2026 a la - 12:36

Sospechan que usaron a un niño para asestar un millonario robo en Bella Vista Norte

La ventanita por donde ingresó el ladrón está ubicada a unos seis metros de altura, en la parte posterior del edificio del supermercado.
La ventanita por donde ingresó el ladrón está ubicada a unos seis metros de altura, en la parte posterior del edificio del supermercado.

Maleantes que aparentemente utilizaron a un niño se alzaron con la suma de 22.000 reales tras ingresar al interior de una sucursal del supermercado Real ubicada sobre la ruta PY 08 esquina calle General Díaz, barrio Centro de la ciudad de Bella Vista Norte, en el departamento de Amambay.

Por ABC Color

De acuerdo con datos proveídos por efectivos de la comisaría jurisdiccional, la parte de atrás de la sucursal del supermercado Real linda con un patio baldío y aparentemente en la madrugada del jueves los maleantes llegaron hasta el sitio.

Los desconocidos utilizaron una estructura de metal para alcanzar una ventanas tipo balancín del que rompieron uno de los vidrios por donde uno de los delincuentes logró acceder al interior del comercio.

Precisamente, por las dimensiones del espacio por donde ingresó el ladrón los oficiales sospechan que este fue un niño. Una vez en el interior del edificio se abrió paso hasta una de las cajas registradoras, donde quedó guardada la suma de 22.000 reales.

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Supuestamente, los responsables del establecimiento dejaron dicho monto en la caja registradora ya debía ser utilizada a primera hora para el pago de los proveedores. Una vez con el botín en manos los maleantes escaparon del sitio.

El robo fue descubierto por los primeros empleados que llegaron al sitio para iniciar la jornada laboral. Agentes de la comisaría jurisdiccional y de la oficina regional de Investigaciones llegaron hasta el lugar para levantar algunas evidencias e iniciar los trabajos de investigación.

Imágenes de cámaras de seguridad

Los uniformados habrían accedido a imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar, estas podrían ayudar a los agentes para identificar a los miembros de la banda de ladrones, según informaron voceros de la dirección de Policía de Amambay.