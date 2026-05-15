Policiales
15 de mayo de 2026 a la - 18:11

Supuesto atraco bancario: operativo terminó en persecución, balacera y vehículos incautados

Hombre de espaldas en camiseta negra observa un vehículo gris parcialmente oculto en la vegetación mientras inspecciona la escena.
Vehículos recuperados tras persecución y balacera en Capitán Meza.Gentileza

Agentes del Departamento de Investigaciones intentaron abordar a dos rodados con patentes apócrifas, que circulaban por la zona del noreste del departamento de Itapúa, momento en que inició una persecución e intercambio de disparos. Los investigadores realizaron la incursión debido a información de inteligencia que alertaba de un posible atraco a un ente financiero en la zona. Los maleantes abandonaron dos automóviles en una zona boscosa de Capitán Meza.

Por Sergio González

El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en su sede regional en Itapúa, identificó dos rodados que circulaban con patentes apócrifas en la zona del noreste del departamento. Tras el intento de verificación, ambos se dieron a la fuga, por lo que se inició una persecución.

El jefe de la dependencia regional, comisario Joel Cabrera, manifestó que en el operativo hubo intercambio de disparos con los presuntos criminales, quienes terminaron abandonando los automóviles en una zona boscosa de Capitán Meza.

Los rodados recuperados serían un Toyota Premio color blanco y una Toyota Hilux color plata, ambos con matrículas falsas. Los uniformados aguardan a personal técnico para inspeccionar los rodados recuperados.

Se estima que serían entre cuatro y seis los ocupantes de los rodados, quienes son buscados en el marco de un rastrillaje por la zona que es desplegado por agentes de la Dirección de Policía en Itapúa.

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Posible atraco bancario

El operativo fue desplegado ante una información de inteligencia que alertaba de un posible atraco a un ente financiero en la zona y que aparentemente señalaba a estos rodados con actitud sospechosa por la zona.

Tras localizar estos automóviles, el intento de verificación terminó en la persecución y posterior recuperación de estos automóviles.