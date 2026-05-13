Asalto a Petropar de Cambyretá: dos presuntos autores detenidos y decomiso de elementos

Agentes de la oficina regional del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Itapúa, a cargo del comisario Joel Cabrera, desarrollaron una serie de cinco allanamientos en Encarnación y Cambyretá, en el marco de la investigación del asalto a una estación de servicios Petropar, cometido el pasado 4 de mayo. En esa ocasión, cuatro hombres armados interceptaron al administrador y le sustrajeron una mochila con G. 208 millones.

Como resultado, incautaron vestimentas y otros elementos que coinciden con los utilizados por los miembros de esta banda criminal durante el asalto. Además, hallaron un automóvil Toyota Allion, color blanco perla, con matrícula AATX 442, presuntamente utilizado por los asaltantes.

La intervención fue encabezada por la fiscal de la causa, Mónica Martínez Arrúa. Las órdenes de allanamiento fueron emitidas por el Juzgado de Atención Permanente, a cargo de la jueza Gillian Espínola.

Entre las residencias allanadas se encuentra la vivienda de uno de los playeros del local, Eduardo Leiva, de quien se sospecha una posible implicancia en el hecho investigado.

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Los allanamientos

La primera vivienda está ubicada en el barrio San Jorge del distrito de Cambyretá, donde se incautaron un celular Xiaomi, un celular marca Samsung, tres SIM card de distintas operadoras y dos kepis. Además, dos guantes de cuerina, una campera color negro, un cartucho calibre 9 mm marca Luger y una tarjeta de memoria de cámara de seguridad.

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En esta residencia fue detenido Adolfo Efraín Ferreira Amarilla (39), condenado a 11 años de prisión por robo agravado desde el 2021 y con antecedentes por violación a la Ley de Armas. El mismo cuenta con régimen de semilibertad y salidas transitorias, por lo que salía del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de 6:00 a 18:00.

La segunda casa intervenida está ubicada en el barrio San Isidro, de Encarnación, donde hallaron un celular, una memoria de cámara de 64 GB, un kepis tipo camuflado, seis cartuchos vivos sin percutir de escopeta calibre 28, dos cartuchos vivos sin percutir calibre .38, nueve pares de guantes color negro y un pasamontañas.

Fue detenido Juan Miguel Goncalvez Muñoz (25), quien cuenta con antecedentes por tráfico de estupefacientes. Este joven había sido aprehendido el pasado 17 de abril durante un rastrillaje tras un atraco a repartidores en Obligado, para posteriormente ser liberado.

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Vehículo de los asaltantes

En la tercera vivienda, ubicada en el barrio San Blas de Cambyretá, se incautó un arma de fuego tipo rifle calibre .22, de procedencia argentina; una funda para pistola de polímero marca Canik, color negro, y un pasamontañas color negro. También, un par de guantes tácticos y un automóvil marca Toyota modelo Allion, cuyas características coinciden plenamente con el utilizado para la comisión del hecho.

En esta residencia estaba Gustavo Fabián Molinas (47), condenado a 15 años de prisión por robo agravado con resultado de muerte desde el año 2018. Actualmente cuenta con régimen de semilibertad y salidas transitorias, por lo que salía del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de 6:00 a 18:00.

El mismo había sido declarado en fuga el 8 de agosto de 2025, cuando no regresó al Cereso, mientras figuraba en una lista de trasladados a otro penal durante el Operativo Umbral.

A pesar de ese episodio y de haberse declarado su fuga, el mismo se habría presentado nuevamente en el Cereso y consiguió mantener su régimen de semilibertad.

Llamativamente, la fiscal de la causa no ordenó su detención, debido a que en los videos de circuito cerrado no aparece su imagen. Los investigadores presumen que el mismo era el conductor del rodado en el momento del asalto.

La cuarta vivienda está ubicada en el barrio Jardín de Cambyretá, donde buscaban a Juan Leguizamón, quien no fue hallado. En el lugar se incautaron un celular, un pasamontañas de color negro, un par de guantes color blanco, un kepis color negro y una campera color negro.

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El atraco

Un grupo fuertemente armado asaltó al administrador de una estación de servicio del emblema Petropar la mañana de este lunes, cerca de las 8:30. La víctima fue interceptada cuando salía de la oficina administrativa y se dirigía a su automóvil para llevar el dinero a ser depositado en un banco.

El local se encuentra en el kilómetro 13 de la ruta PY06, en el barrio Arroyo Porã del distrito de Cambyretá, en Itapúa.

El funcionario fue identificado como Rogelio Luis Ulzain Peralta (35). El mismo detalló que en pocos segundos el rodado se colocó enfrente, mientras los asaltantes le sustraían el bolso donde tenía el dinero, producto de la recaudación del fin de semana.

Se estima que lo sustraído asciende a G. 208 millones. Los intervinientes analizan los videos de circuito cerrado para hallar indicios del actuar de esta banda criminal, cuyos integrantes manejaban aparentemente la información del traslado del dinero.