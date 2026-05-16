Policiales
16 de mayo de 2026 a la - 13:44

Chofer de camioneta que protagonizó accidenta fatal se presentó en comisaría

La motocicleta de la víctima quedó prácticamente destrozada a raíz del violento impacto.
La motocicleta de la víctima quedó prácticamente destrozada a raíz del violento impacto.

José Luis Noguera Moreno (25 años), sindicado como el conductor de una camioneta que embistió y mató esta mañana a un motociclista en el barrio Tres de Febrero de la ciudad de Julián Augusto Saldívar, se presentó en la comisaría jurisdiccional y dio positivo a un ‘alcotest’, según confirmaron fuentes de la comisaría 20° del departamento Central.

Por ABC Color

La víctima del accidente de motocicleta fue Aldo Vega Ramírez (42), quien estaba yendo a su lugar de trabajo al mando de una motocicleta Taiga azul, con matrícula 698 BYO .

Agentes de la comisaría 20° Central fueron alertados del hecho y cuando llegaron al sitio el motociclista ya estaba muerto, señalaron.
Agentes de la comisaría 20° Central fueron alertados del hecho y cuando llegaron al sitio el motociclista ya estaba muerto, señalaron.

De acuerdo con el relato de testigos, Vega circulaba por la calle 3 de Febrero cuando fue embestido frontalmente por la camioneta, que circulaba en el sentido contrario.

Los agentes de la comisaría 20°, quienes llegaron al sitio del percance señalaron que aparentemente el chofer de la camioneta quedó dormido al volante y el rodado pasó al carril contrario, donde embistió y arrastró por casi cien metros al biciclo y a su ocupante.

Aparentemente Vega falleció en forma instantánea. Su cadáver quedó tendido sobre el pavimento junto con su motocicleta, en tanto que el conductor de la camioneta escapó del lugar.

Alcotest positivo

Horas después Noguera se presentó en la comisaría para darse por detenido.

El joven fue llevado hasta una base de la Patrulla Caminera, donde fue sometido a un ‘alcotest’, cuyo resultado positivo, señalaron fuentes de la mencionada comisaría.