Chofer de camioneta que protagonizó accidenta fatal se presentó en comisaría

La víctima del accidente de motocicleta fue Aldo Vega Ramírez (42), quien estaba yendo a su lugar de trabajo al mando de una motocicleta Taiga azul, con matrícula 698 BYO .

De acuerdo con el relato de testigos, Vega circulaba por la calle 3 de Febrero cuando fue embestido frontalmente por la camioneta, que circulaba en el sentido contrario.

Los agentes de la comisaría 20°, quienes llegaron al sitio del percance señalaron que aparentemente el chofer de la camioneta quedó dormido al volante y el rodado pasó al carril contrario, donde embistió y arrastró por casi cien metros al biciclo y a su ocupante.

Aparentemente Vega falleció en forma instantánea. Su cadáver quedó tendido sobre el pavimento junto con su motocicleta, en tanto que el conductor de la camioneta escapó del lugar.

Alcotest positivo

Horas después Noguera se presentó en la comisaría para darse por detenido.

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El joven fue llevado hasta una base de la Patrulla Caminera, donde fue sometido a un ‘alcotest’, cuyo resultado positivo, señalaron fuentes de la mencionada comisaría.