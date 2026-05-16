Persecución y balacera en Capitán Meza: Policía incautó pasamontañas y croquis de ubicación de bancos

El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional logró recuperar dos vehículos robados tras una persecución con balacera la tarde de este viernes en Capitán Meza Puerto, en la zona del noreste del departamento de Itapúa. Los intervinientes refieren que son buscadas entre cuatro y seis personas, quienes eran ocupantes de estos dos automóviles que fueron abandonados en una zona boscosa.

Los rodados que fueron incautados serían robados. Uno de ellos es una Toyota Hilux D/C 4x4 (2022), de color gris con matrícula AAJE 795, que fue denunciada como robada el pasado 5 de mayo, en jurisdicción de la Comisaría 18ª de Santa Rita (Alto Paraná).

El segundo se trata de un Toyota Premio (2004) color perla, que tenía una chapa apócrifa (AACR 547), pero que tenía los números del chasis adulterados, por lo que presumen que se trata de otro automóvil robado.

En el interior de los habitáculos hallaron dos pasamontañas, un par de guantes, dos sellos automáticos, una hoja con croquis de ubicaciones, cuatro cartuchos y quepis, uno con la inscripción “Policía” y otro muy similar al gorro del uniforme policial.

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Frustran posible atraco bancario

El jefe en Itapúa del Departamento de Investigaciones, comisario Joel Cabrera, manifestó que tenían información de inteligencia de que se realizaría un atraco bancario en la zona de las Colonias Unidas o en Capitán Meza. Ante esto, desde el pasado miércoles 13 de mayo, desplegaron tres equipos para investigar en la zona.

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El papel hallado en el rodado, con ubicaciones estratégicas, refuerza la teoría de que estaba planificado un golpe grande en esa zona del departamento.

Los investigadores estarían detrás de una banda compuesta por criminales de la zona, que cuentan con “medidas cautelares” y son del departamento, como también con miembros de otras zonas del país, conocidos y que se dedican a este tipo de atracos, según detalló el comisario Cabrera.

Los trabajos preventivos continuarán por la zona para intentar hallar a estos delincuentes que huyeron hacia una zona boscosa, según explicó el responsable del departamento.

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Persecución y balacera

Cerca de las 16:30, uno de los equipos del Departamento de Investigaciones localizó estos automóviles en la zona del camino de acceso a Capitán Meza Puerto. Cuando intentaron verificarlos, inició una persecución y balacera iniciada por los maleantes.

Pocos kilómetros después, los mismos abandonaron los dos automóviles y continuaron a pie, efectuando disparos contra los intervinientes.

Dentro de los automóviles hallaron un croquis en el que señalaban como “objetivo”, una zona en Capitán Meza donde están juntos dos bancos, uno sería el Banco Nacional de Fomento (BNF) y otro el Banco Continental.