Video: Hallan muerto a un trabajador atrapado en un incendio en Guarambaré

Un incendio con derivación fatal se registró en las primeras horas de este sábado, en la ciudad de Guarambaré. El siniestro destruyó por completo el local denominado “Comercial A.Z.”, ubicado sobre la avenida General Genes casi Ruta PY 01, en el barrio Alegre, y dejó como saldo un trabajador fallecido.

La víctima fue identificada como Néstor Basilio Arce Vargas (48), domiciliado en la ciudad de Capiatá, quien se desempeñaba como empleado del comercio especializado en la venta de electrodomésticos y productos varios. El local es propiedad de Alexis Orlando Zapata Barreto (29).

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El fuego se inició alrededor de las 03:00 de la mañana. Según los primeros reportes de los bomberos voluntarios, las llamas se concentraron rápidamente en la totalidad de la estructura.

La mayor preocupación desde el inicio fue la sospecha de que un trabajador se encontraba atrapado en el segundo nivel, hacia la parte trasera del edificio.

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), Ray Mendoza, explicó que las tareas primarias se enfocaron en bajar las temperaturas para poder ingresar al rescate. “Nuestra técnica primaria era hacer la búsqueda de esa persona, pero gran parte del centro comercial estaba en llamas”, relató.

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Durante el peor momento del incendio, agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir para contener a vecinos y otros trabajadores que, en medio de la desesperación, intentaban ingresar al edificio en llamas para salvar algunas mercaderías.

Falta de hidrantes complicó el trabajo

El combate al fuego requirió el despliegue de camiones de bomberos de Guarambaré, San Antonio, Ypané, J. Augusto Saldívar, Luque, Ñemby y Asunción. Sin embargo, los voluntarios se encontraron con la falta de bocas de hidrantes en la zona.

Ante el desabastecimiento de agua, el comando interviniente tuvo que solicitar de urgencia el apoyo de camiones cisterna de otras compañías para poder confinar el fuego y evitar que se propagara a las viviendas aledañas, las cuales estaban muy pegadas al comercio afectado.

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Una vez que el fuego fue controlado y se logró aplacar el calor extremo, los equipos de rescate ingresaron a la parte trasera del local, donde localizaron el cuerpo de la víctima totalmente calcinado.

Las pericias preliminares indican que el trágico siniestro se habría originado a causa de un cortocircuito en la instalación eléctrica del establecimiento.

El agente fiscal de la Fiscalía Zonal de Itá, Abg. Eduardo Román, se constituyó en el lugar junto con personal de Criminalística y el médico forense de turno para los procedimientos legales y el levantamiento del cuerpo.