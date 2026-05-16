A Ultranza: Gianina García declara a pocos días de que Fiscalía concluya pesquisa

El pasado 12 de mayo Gianina García Troche prestó declaración indagatoria en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, de Emboscada, hasta donde tuvo que trasladarse el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, por cuestiones de seguridad, teniendo en cuenta el perfil de la misma dentro de la causa A Ultranza.

La diligencia se llevó a cabo a pedido de los abogados defensores de la uruguaya Gianina García, quien es pareja del también uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (35), quien fue detenido en marzo último en Santa Cruz de la Sierra y luego expulsado a Estados Unidos, donde está encerrado y procesado.

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El representante del Ministerio Público tomó la declaración indagatoria a Gianina García Troche, la segunda en el marco del proceso por A Ultranza, en cumplimiento del artículo 350 de Código Procesal Penal (CPP). Este órgano legal limita al agente fiscal a formular una acusación sin antes sustanciar la diligencia.

Además, la declaración de Gianina García fue en base a los elementos que el fiscal Pak pudo obtener luego del 13 de octubre de 2025, cuando García Troche declaró por primera vez. A esto se suma que el fiscal aplicó la igualdad procesal atendiendo que los demás encausados también tuvieron la misma oportunidad para declarar.

El Ministerio Público tiene tiempo hasta el 20 de mayo próximo para presentar su requerimiento conclusivo, sea acusando a Gianina García Troche o solicitando otra salida para la misma en el presente caso.

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Proceso contra Gianina García en A Ultranza

De acuerdo con la imputación presentada el 22 de febrero de 2022 por el fiscal Deny Yoon Pak, en el marco de la causa A Ultranza, Gianina García Troche, en su carácter de pareja de Sebastián Marset, constituyó la sociedad denominada “Grupo San Jorge SA”, cuyo nombre de fantasía es “Total Cars”.

Añade el escrito fiscal que Gianina García habría habilitado una cuenta en Banco Visión, y para el efecto empleó un certificado de trabajo aparentemente de contenido falso, en el cual constaba que era dueña de un tractocamión Volvo, con placa BCR 701, supuestamente habilitado seis meses antes por la empresa transportadora denominada “Kuarahy SRL”, para realizar transportes internacionales al Mercosur en un promedio de dos a tres viajes por mes, con una ganancia de US$ 7.500 de manera mensual.

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Es decir, Gianina García, a fin de asegurar el disfrute de los beneficios que Sebastián Marset obtuvo como ganancia proveniente del tráfico internacional de cargas de cocaína, constituyó una supuesta sociedad y abrió una cuenta bancaria con el objeto de poner en circulación, en el sistema financiero nacional, el dinero de origen ilícito, justificado falsamente que ello proviene de actividades genuinas lícitas, según refiere la imputación.

Cabe señalar que el “Grupo San Jorge Sociedad Anónima”, cuyo nombre de fantasía es “Total Cars” fue constituido el 3 de mayo de 2021 e integrado con un capital de G. 1.000.000.000. A esta empresa le corresponde el RUC N° 8018277-8. Al momento de la fundación, a Gianina García Troche le correspondía el 75% de participación, como presidenta, y a Alexis Vidal González Zárate, el 25% como vicepresidente.