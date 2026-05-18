Abogado instaló GPS y cámaras a su expareja: esto alerta la Fiscalía

El Juzgado Penal de Garantías N° 11 dispuso que un abogado de 38 años vaya a juicio oral y público por supuestamente instalar un GPS en el vehículo de su exesposa y cámaras ocultas en su casa.

La fiscal interviniente, Irma Llano, afirmó que el presunto control ejercido por el abogado sobre su expareja, también agente fiscal, representa una conducta alarmante que debe ser atendida con seriedad por las autoridades.

Sostuvo que este tipo de hechos constituyen señales de riesgo que, en numerosos casos, terminan derivando en episodios de violencia extrema.

“Son hechos peligrosos que pueden llevar a otros más graves, como hemos tenido casos de feminicidio. Cuando una persona actúa de esta manera son cuestiones alarmantes y hay que tomar los recaudos necesarios, porque en muchos casos se llegó a feminicidio cuando no se tomaron los recaudos pertinentes”, declaró a la 1020 AM.

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Violencia digital y control sobre la pareja

La fiscal imputó al presunto autor por acceso indebido a sistemas informáticos, lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, además de pornografía relativa a niños y adolescentes.

En ese contexto, Llano lamentó que la expectativa de pena por lesión al derecho a la comunicación y a la imagen sea baja —de hasta dos años de cárcel— pese a que las consecuencias para las víctimas pueden extenderse durante mucho tiempo.

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Asimismo, no descartó que el caso también pueda ser considerado una forma de violencia contra la mujer, aunque aclaró que, en principio, los hechos investigados se enmarcan dentro del ámbito digital.