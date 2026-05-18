Detienen al quinto sospechoso por el crimen de una ciudadana alemana en Paso Yobái

Agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles Regional Guairá detuvieron este lunes a un hombre identificado como presunto integrante del grupo investigado por el homicidio de Olga Brodkorb, asesinada durante un supuesto asalto domiciliario en el distrito de Paso Yobái.

El detenido fue identificado como Daniel Pereira Medina, paraguayo, de 31 años, domiciliado en la compañía Planchada, lugar donde también se registró el crimen ocurrido el 26 de abril de 2026.

Según el informe policial, el procedimiento fue ejecutado en la mañana de este lunes mediante tareas de inteligencia e investigación realizadas por personal del Departamento de Investigaciones de Guairá. La detención se realizó en cumplimiento de un oficio firmado por la fiscal Rocío Raquel Rivas, quien encabeza la causa por homicidio doloso y robo agravado.

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado hasta el Hospital Regional de Villarrica para la inspección médica correspondiente y, posteriormente, remitido a la Comisaría 5ª Ybaroty, donde permanece a disposición del Ministerio Público.

Con esta nueva detención, ya suman cinco las personas capturadas en el marco de la investigación del crimen registrado en la comunidad de Paso Yobái, departamento del Guairá.

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Anteriormente, durante una serie de allanamientos simultáneos realizados en Guairá y Caaguazú, habían sido detenidos Juan Alberto Rodas García (20), Eleno Fonseca (27), Venancio Trinidad González (28) y Darío Aguilar Saucedo (36).

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Las investigaciones y los procedimientos son desarrollados de manera conjunta entre el Ministerio Público, el Departamento de Homicidios, agentes de Investigaciones Regional Guairá, efectivos de la Comisaría 29ª Planchada y miembros del grupo táctico GEO.

De acuerdo con los investigadores, los sospechosos formarían parte de un grupo de delincuentes amateurs que se habría reunido previamente en una cancha para coordinar un robo agravado contra la ciudadana extranjera.

Según la hipótesis policial, el grupo habría planeado ingresar a la vivienda aprovechando una supuesta ausencia de la víctima, pero el plan terminó saliendo mal cuando Olga Brodkorb regresó antes de lo previsto.

La reconstrucción realizada por los investigadores, con base en grabaciones de cámaras de seguridad en el interior de la casa, sostiene que la mujer sorprendió a uno de los delincuentes dentro del inmueble y que esa situación derivó en un enfrentamiento fatal. La víctima recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte de manera instantánea.

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Tras el crimen, los autores habrían huido del lugar a bordo del automóvil de la víctima, un Chevrolet Onix Joy blanco, año 2023, que posteriormente fue hallado completamente incinerado en un camino vecinal de la compañía Arroyo Morotí.

Durante los allanamientos anteriores, la Policía logró incautar más de G. 17 millones en efectivo, un rifle calibre .22, teléfonos celulares, motocicletas, prendas de vestir y otros elementos considerados relevantes para la investigación.

Las autoridades no descartan nuevas detenciones en el marco de la causa, mientras prosiguen las tareas investigativas.